У Чехії назвали "легку ціль" для Путіна серед країн НАТО

Російський диктатор Володимир Путін дійсно може зважитися на вторгнення в одну з країн НАТО. Цілком імовірно, в зоні ризику знаходиться саме Болгарія, яку Кремль може вважати “легкою ціллю” для РФ. Таке припущення озвучив ексрадник уряду Чехії з нацбезпеки Томаш Пояр.
Головні тези:
- Наразі саме Болгарія є однією з найслабших країн НАТО.
- Путін це чудово знає і може цим скористатися.
Болгарія може стати наступною жертвою Путіна
За словами Пояра, ні для кого не секрет, що російський диктатор може націлитися саме на країни Балтії.
Річ у тім, що вони мають певну географічну вразливість і є відносно невеликими державами. Попри це, вони вже досить добре підготувалися навіть до найгірших сценаріїв.
На його переконання, інші країни можуть сприйматися Путіним як легка ціль, до прикладу, Болгарія.
Що важливо розуміти, ця країна, попри те що є членом НАТО, не витрачає на оборону стільки грошей, скільки витрачають країни Балтії.
