У Чехії назвали "легку ціль" для Путіна серед країн НАТО

Російський диктатор Володимир Путін дійсно може зважитися на вторгнення в одну з країн НАТО. Цілком імовірно, в зоні ризику знаходиться саме Болгарія, яку Кремль може вважати “легкою ціллю” для РФ. Таке припущення озвучив ексрадник уряду Чехії з нацбезпеки Томаш Пояр.

Болгарія може стати наступною жертвою Путіна

За словами Пояра, ні для кого не секрет, що російський диктатор може націлитися саме на країни Балтії.

Річ у тім, що вони мають певну географічну вразливість і є відносно невеликими державами. Попри це, вони вже досить добре підготувалися навіть до найгірших сценаріїв.

Можливо, варто замислитися, чи не відбудеться такий тест зовсім в іншому місці. Наприклад, регіон Чорного моря з цього погляду може бути навіть цікавішим, — озвучив свою думку політик. Поширити

На його переконання, інші країни можуть сприйматися Путіним як легка ціль, до прикладу, Болгарія.

Що важливо розуміти, ця країна, попри те що є членом НАТО, не витрачає на оборону стільки грошей, скільки витрачають країни Балтії.