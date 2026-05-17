У Чехії назвали "легку ціль" для Путіна серед країн НАТО
Джерело:  Укрінформ

Російський диктатор Володимир Путін дійсно може зважитися на вторгнення в одну з країн НАТО. Цілком імовірно, в зоні ризику знаходиться саме Болгарія, яку Кремль може вважати “легкою ціллю” для РФ. Таке припущення озвучив ексрадник уряду Чехії з нацбезпеки Томаш Пояр.

Головні тези:

  • Наразі саме Болгарія є однією з найслабших країн НАТО.
  • Путін це чудово знає і може цим скористатися.

Болгарія може стати наступною жертвою Путіна

За словами Пояра, ні для кого не секрет, що російський диктатор може націлитися саме на країни Балтії.

Річ у тім, що вони мають певну географічну вразливість і є відносно невеликими державами. Попри це, вони вже досить добре підготувалися навіть до найгірших сценаріїв.

Можливо, варто замислитися, чи не відбудеться такий тест зовсім в іншому місці. Наприклад, регіон Чорного моря з цього погляду може бути навіть цікавішим, — озвучив свою думку політик.

На його переконання, інші країни можуть сприйматися Путіним як легка ціль, до прикладу, Болгарія.

Що важливо розуміти, ця країна, попри те що є членом НАТО, не витрачає на оборону стільки грошей, скільки витрачають країни Балтії.

Крім того, союзники не приділяють їй такої уваги, як Балтії. І до того ж там уже тривалий час спостерігається помітна політична нестабільність. Здається, за останні роки в Болгарії було чи не вісім виборів. Також економічно це одна з найбідніших країн Європейського Союзу. Тому з погляду Москви Болгарія може виглядати місцем, де щось "протестувати" було б простіше, ніж у Балтії, — попередив Пояр.

