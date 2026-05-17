"Понад 3170 ударних дронів". Зеленський розкрив масштаби терору РФ за минулий тиждень
Володимир Зеленський
Зеленський підтвердив, що російський терор лише посилюється

17 травня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що протягом минулого тижня російські загарбники випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 КАБів. Також на мирні українські міста та села летіли 74 ракети різних типів, що важливо розуміти, більшість із них — балістичні. 

Головні тези:

  • Внаслідок обстрілів загинули 52 людини, а 346 людей отримали поранення.
  • Зеленський закликав до посилення захисту України, особливо ППО.

За цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 КАБів і 74 ракети різних типів, із них більшість — балістичні. Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини.

На тлі посилення ворожого терору глава держави вкотре нагадав союзникам, що українцям потрібно більше захисту, а Силам оборони — більше систем ППО та ракет до них.

Володимир Зеленський додав, що програма PURL і додаткові внески на антибалістичні ракети відіграють ключову роль.

І не менш важливо працювати у Європі над спільним захистом проти балістики. Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту. Вдячний усім партнерам, які підтримують наш захист конкретними діями, — наголосив Зеленський.

