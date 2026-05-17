"Понад 3170 ударних дронів". Зеленський розкрив масштаби терору РФ за минулий тиждень

17 травня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що протягом минулого тижня російські загарбники випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 КАБів. Також на мирні українські міста та села летіли 74 ракети різних типів, що важливо розуміти, більшість із них — балістичні.
Головні тези:
- Внаслідок обстрілів загинули 52 людини, а 346 людей отримали поранення.
- Зеленський закликав до посилення захисту України, особливо ППО.
Зеленський підтвердив, що російський терор лише посилюється
На тлі посилення ворожого терору глава держави вкотре нагадав союзникам, що українцям потрібно більше захисту, а Силам оборони — більше систем ППО та ракет до них.
Володимир Зеленський додав, що програма PURL і додаткові внески на антибалістичні ракети відіграють ключову роль.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-