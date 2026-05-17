"Понад 3170 ударних дронів". Зеленський розкрив масштаби терору РФ за минулий тиждень

Зеленський підтвердив, що російський терор лише посилюється

За цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 КАБів і 74 ракети різних типів, із них більшість — балістичні. Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини. Володимир Зеленський Президент України

На тлі посилення ворожого терору глава держави вкотре нагадав союзникам, що українцям потрібно більше захисту, а Силам оборони — більше систем ППО та ракет до них.

Володимир Зеленський додав, що програма PURL і додаткові внески на антибалістичні ракети відіграють ключову роль.