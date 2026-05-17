Сили оборони розгромили 2 пункти управління армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу два пункти управління, п’ять районів зосередження особового складу, сім артилерійських систем, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та один інший важливий об’єкт ворога.
Головні тези:
- Розпочалася 1544 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- 16 травня на фронті відбулося 234 бойові зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 17 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 348 790 (+1 170) осіб;
танків — 11 938 (+1) од;
бойових броньованих машин — 24 578 (+4) од;
артилерійських систем — 42 215 (+82) од;
РСЗВ — 1 790 (+2) од;
засоби ППО — 1 384 (+3) од;
літаків — 436 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 410 (+13) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 295 454 (+2 131) од;
крилатих ракет — 4 628 (+2) од;
автомобільоної техніки та автоцистерн — 97 118 (+325) од;
спеціально техніки — 4 196 (+5) од.
Крім того, застосував 9645 дронів-камікадзе та здійснив 3305 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-