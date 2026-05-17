ППО знешкодила 279 із 287 цілей під час повітряного нападу РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку Росії
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 16-17 травня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 287 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Головні тези:

  • Ворожі дрони збивали на півночі, півдні та на сході країни.
  • Підтверджено влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.

ППО успішно відбила нову атаку Росії

Ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення російських цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

В повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

