ППО знешкодила 279 із 287 цілей під час повітряного нападу РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 16-17 травня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 287 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Головні тези:
- Ворожі дрони збивали на півночі, півдні та на сході країни.
- Підтверджено влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.
ППО успішно відбила нову атаку Росії
Ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення російських цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.
В повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА.
