Викрадала дітей з Херсона під час окупації — Держдума РФ призначила нову омбудсманку

Держдума РФ 14 травня призначила уповноваженою з прав людини депутатку Яну Лантратову, яку в Україні звинувачують у викраденні дітей.
Головні тези:
- Яна Лантратова призначена уповноваженою з прав людини в РФ, не дивлячись на звинувачення у викраденні дітей з Херсона.
- Лантратова відома своїми законодавчими ініціативами, зокрема стосовно усиновлення та опіки над дітьми із Росії.
37-річна Лантратова змінить на посаді Тетяну Москалькову, яка була омбудсманом упродовж двох п'ятирічних термінів.
Лантратова також була автором кількох резонансних законопроєктів, зокрема про заборону громадянам «недружніх країн» усиновлювати та бути опікунами дітей із Росії, який так і не був прийнятий.
Лантратова разом із головою «Справедливої Росії» Сергієм Мироновим та його дружиною Інною Варламовою їздила у 2022 році в окупований Херсон, звідки вони вивезли 10-місячну українську дівчинку та змінили її дані.
У березні 2024 року Служба безпеки України повідомила про підозру Лантратовій та Варламовій, які вивезли з Херсона у Росію двох українських дітей.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
