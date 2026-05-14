Викрадала дітей з Херсона під час окупації — Держдума РФ призначила нову омбудсманку

Держдума РФ 14 травня призначила уповноваженою з прав людини депутатку Яну Лантратову, яку в Україні звинувачують у викраденні дітей.

Держдума РФ призначила нову омбудсманку, яка викрадала українських дітей

37-річна Лантратова змінить на посаді Тетяну Москалькову, яка була омбудсманом упродовж двох п'ятирічних термінів.

Як і її попередниця, Лантранова є депутаткою Держдуми від «Справедливої ​​Росії». Вона, зокрема, відома тим, що писала доноси з вимогою визнати «небажаною» організацією німецький фонд допомоги антивоєнним православним священнослужителям «Мир усім», прибрати зі шкільної програми повість Володимира Маканіна «Кавказький полонений» через «ЛГБТ-тематику».

Лантратова також була автором кількох резонансних законопроєктів, зокрема про заборону громадянам «недружніх країн» усиновлювати та бути опікунами дітей із Росії, який так і не був прийнятий.

Лантратова разом із головою «Справедливої ​​Росії» Сергієм Мироновим та його дружиною Інною Варламовою їздила у 2022 році в окупований Херсон, звідки вони вивезли 10-місячну українську дівчинку та змінили її дані.

У березні 2024 року Служба безпеки України повідомила про підозру Лантратовій та Варламовій, які вивезли з Херсона у Росію двох українських дітей.

