Похищала детей из Херсона во время оккупации — Госдума РФ назначила новую омбудсменку

Госдума РФ 14 мая назначила уполномоченной по правам человека депутат Яну Лантратову, которую в Украине обвиняют в похищении детей.
Главные тезисы
- Госдума РФ назначила депутата Яну Лантратову уполномоченной по правам человека, несмотря на обвинения в похищении детей из Херсона.
- Лантратова известна своими законодательными инициативами, включая запрет усыновления и опеки над детьми из России гражданам “недружественных стран”.
Госдума РФ назначила новую омбудсманку, похищавшую украинских детей
37-летняя Лантратова сменит в должности Татьяну Москалькову, которая была омбудсманом в течение двух пятилетних сроков.
Лантратова также была автором нескольких резонансных законопроектов, в частности, о запрете гражданам «недружественных стран» усыновлять и быть опекунами детей из России, который так и не был принят.
Лантратова вместе с главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым и его супругой Инной Варламовой ездила в 2022 году в оккупированный Херсон, откуда они вывезли 10-месячную украинскую девочку и изменили ее данные.
В марте 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Лантратовой и Варламовой, которые вывезли из Херсона в Россию двух украинских детей.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
