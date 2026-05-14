Похищала детей из Херсона во время оккупации — Госдума РФ назначила новую омбудсменку

Источник:  Укринформ

Госдума РФ 14 мая назначила уполномоченной по правам человека депутат Яну Лантратову, которую в Украине обвиняют в похищении детей.

Главные тезисы

  • Госдума РФ назначила депутата Яну Лантратову уполномоченной по правам человека, несмотря на обвинения в похищении детей из Херсона.
  • Лантратова известна своими законодательными инициативами, включая запрет усыновления и опеки над детьми из России гражданам “недружественных стран”.

37-летняя Лантратова сменит в должности Татьяну Москалькову, которая была омбудсманом в течение двух пятилетних сроков.

Как и ее предшественница, Лантранова является депутатом Госдумы от «Справедливой России». Она, в частности, известна тем, что писала доносы с требованием признать «нежелательной» организацией немецкий фонд помощи антивоенным православным священнослужителям «Мир всем», убрать из школьной программы повесть Владимира Маканина «Кавказский пленник» через «ЛГБТ-тематику».

Лантратова также была автором нескольких резонансных законопроектов, в частности, о запрете гражданам «недружественных стран» усыновлять и быть опекунами детей из России, который так и не был принят.

Лантратова вместе с главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым и его супругой Инной Варламовой ездила в 2022 году в оккупированный Херсон, откуда они вывезли 10-месячную украинскую девочку и изменили ее данные.

В марте 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Лантратовой и Варламовой, которые вывезли из Херсона в Россию двух украинских детей.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

