Похищение Россией украинских детей — Британия ввела новые санкции

Британия ввела санкции против 85 человек и организаций, причастных к принудительной депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей, а также причастным к недавним попыткам вмешаться в предстоящие выборы в Армении.
Главные тезисы
- Великобритания ввела новые санкции против лиц и организаций, причастных к похищению украинских детей Россией и вмешательству в выборы в Армении.
- Около 1,2 миллиона фунтов стерлингов выделено на поиск и проверку депортированных украинских детей, подтверждая важность проблемы для британского правительства.
Британия приняла новые санкции против РФ за похищение украинских детей
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
В санкционном списке 29 человек, связанных с систематической кампанией России по принудительной депортации и милитаризации украинских детей, а также 56 человек, ответственных за информационную войну Кремля.
Также правительство Британии выделило дополнительное финансирование в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов на розыск и проверку незаконно депортированных украинских детей.
Это содержит:
600 тыс. фунтов стерлингов для Центра верификации, который разыскивает этих детей, и предоставил веские доказательства Комиссии ООН по расследованию в подтверждение своих выводов о том, что действия России являются преступлениями против человечности.
600 тыс. фунтов стерлингов на программу розыска, которую возглавляет Украина, которая разыскивает и находит тысячи украинских детей, незаконно депортированных Россией.
Министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия продолжит поддерживать Украину и будет работать вместе с союзниками, чтобы поддерживать все усилия по идентификации, розыску и возвращению похищенных Россией украинских детей
В правительстве отметили, что этот пакет санкций на сегодняшний день является одним из самых жестких, принятых Британией для борьбы "с враждебной деятельностью России" и направлен на борьбу со злонамеренными кампаниями информационной войны.
Новые мероприятия направлены против 49 человек, работающих в Агентстве социального дизайна (SDA), включая писателей, переводчиков и видеомейкеров, ответственных за ложную кремлевскую пропаганду. В правительстве отметили, что SDA получила задачу и финансировалась Кремлем для проведения серии операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление поддержки Украины.
Также отмечается, что SDA планировало кампании, которые почти наверняка проводились по поручению администрации президента России, в частности, стремились создать пророссийские организации в Армении и повлиять на смену власти в пользу пророссийских деятелей.
Под санкции также попали:
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, известный как "Центр воина", где украинские дети проходят военную подготовку и пропагандируют прокремлевскую идеологию.
"Министерша" молодежной политики "ЛНР" Юлия Величко, за ее роль во внедрении государственных инициатив по депортации и индоктринации украинских детей, включая выдачу российских паспортов детям с ТОТ и организацию программ, знакомящих их с российской идеологией.
