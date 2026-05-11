Похищение Россией украинских детей — Британия ввела новые санкции
Британия ввела санкции против 85 человек и организаций, причастных к принудительной депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей, а также причастным к недавним попыткам вмешаться в предстоящие выборы в Армении.

Главные тезисы

  • Великобритания ввела новые санкции против лиц и организаций, причастных к похищению украинских детей Россией и вмешательству в выборы в Армении.
  • Около 1,2 миллиона фунтов стерлингов выделено на поиск и проверку депортированных украинских детей, подтверждая важность проблемы для британского правительства.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

В санкционном списке 29 человек, связанных с систематической кампанией России по принудительной депортации и милитаризации украинских детей, а также 56 человек, ответственных за информационную войну Кремля.

Также правительство Британии выделило дополнительное финансирование в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов на розыск и проверку незаконно депортированных украинских детей.

Это содержит:

  • 600 тыс. фунтов стерлингов для Центра верификации, который разыскивает этих детей, и предоставил веские доказательства Комиссии ООН по расследованию в подтверждение своих выводов о том, что действия России являются преступлениями против человечности.

  • 600 тыс. фунтов стерлингов на программу розыска, которую возглавляет Украина, которая разыскивает и находит тысячи украинских детей, незаконно депортированных Россией.

Министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия продолжит поддерживать Украину и будет работать вместе с союзниками, чтобы поддерживать все усилия по идентификации, розыску и возвращению похищенных Россией украинских детей

Великобритания не будет стоять сложа руки, пока Путин пытается сеять ложь и прокремлевские нарративы за границей. Сегодняшние санкции — весомый шаг в разоблачении и подрыве тех глубин, на которые готова пойти Россия, чтобы вмешиваться и подрывать демократию, а также уничтожать будущее Украины из-за ужасной депортации и идеологической обработки украинских детей.

В правительстве отметили, что этот пакет санкций на сегодняшний день является одним из самых жестких, принятых Британией для борьбы "с враждебной деятельностью России" и направлен на борьбу со злонамеренными кампаниями информационной войны.

Новые мероприятия направлены против 49 человек, работающих в Агентстве социального дизайна (SDA), включая писателей, переводчиков и видеомейкеров, ответственных за ложную кремлевскую пропаганду. В правительстве отметили, что SDA получила задачу и финансировалась Кремлем для проведения серии операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление поддержки Украины.

Также отмечается, что SDA планировало кампании, которые почти наверняка проводились по поручению администрации президента России, в частности, стремились создать пророссийские организации в Армении и повлиять на смену власти в пользу пророссийских деятелей.

Кроме того в британском правительстве считают, что находящаяся под санкциями организация ANO Dialog "выполняет задачи администрации президента России и сотрудничает с российскими разведслужбами для проведения кампаний по злонамеренному влиянию от имени правительства России. Отмечается, что ANO Dialog также координировала с российской разведкой планы вмешательства, направленные на внутреннюю политику.

Под санкции также попали:

  • Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, известный как "Центр воина", где украинские дети проходят военную подготовку и пропагандируют прокремлевскую идеологию.

  • "Министерша" молодежной политики "ЛНР" Юлия Величко, за ее роль во внедрении государственных инициатив по депортации и индоктринации украинских детей, включая выдачу российских паспортов детям с ТОТ и организацию программ, знакомящих их с российской идеологией.

