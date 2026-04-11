Великобритания обновляет масштабный план подготовки к войне

Глава вооруженных сил Великобритании Ричард Найттон официально подтвердил, что Лондон активно разрабатывает новую версию масштабного плана подготовки всей страны – от армии до промышленности – до большой войны.
Главные тезисы
- Современные вызовы требуют обновления правительственных военных стратегий.
- Население страны также должно понять, что угроза начала войны вполне реальна.
Великобритания готовится к войне
По словам журналистов, задуманный еще во время Первой мировой войны сборник тайных и обновляемых военных справочников сделал Великобританию действительно подготовленной к масштабным конфликтам.
Однако времена изменились, и современная война диктует новые правила.
Именно поэтому официальный Лондон решил обновить старые правительственные военные планы.
Как отметил Ричард Найттон, в первую очередь речь идет об обеспечении устойчивости критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции и системы водоснабжения.
Глава вооруженных сил Великобритании подчеркнул, что население страны должно понять и принять тот факт, что относительный мир, в котором они жили последние 30 лет, находится под все большей угрозой.
