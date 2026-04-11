Великобритания обновляет масштабный план подготовки к войне
Категория
Мир
Дата публикации

Великобритания обновляет масштабный план подготовки к войне

Стармер
Читати українською
Источник:  Sky News

Глава вооруженных сил Великобритании Ричард Найттон официально подтвердил, что Лондон активно разрабатывает новую версию масштабного плана подготовки всей страны – от армии до промышленности – до большой войны.

Главные тезисы

  • Современные вызовы требуют обновления правительственных военных стратегий.
  • Население страны также должно понять, что угроза начала войны вполне реальна.

Великобритания готовится к войне

По словам журналистов, задуманный еще во время Первой мировой войны сборник тайных и обновляемых военных справочников сделал Великобританию действительно подготовленной к масштабным конфликтам.

Однако времена изменились, и современная война диктует новые правила.

Именно поэтому официальный Лондон решил обновить старые правительственные военные планы.

Как отметил Ричард Найттон, в первую очередь речь идет об обеспечении устойчивости критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции и системы водоснабжения.

Глава вооруженных сил Великобритании подчеркнул, что население страны должно понять и принять тот факт, что относительный мир, в котором они жили последние 30 лет, находится под все большей угрозой.

Это требует от нас просвещения населения и помощи ему в понимании некоторых из этих угроз, а также в понимании того, что они могут сделать для поддержки страны и, возможно, вооруженных сил, — отметил Найттон.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия разрешила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану
самолет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия срочно выделяет Украине дополнительные 115 млн евро на усиление ПВО
Правительство Великобритании
Британия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия сорвала тайную операцию Путина насчет подводных трубопроводов и кабелей в Атлантике
подводная лодка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?