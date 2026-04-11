Британія оновлює масштабний план підготовки до війни

Очільник збройних сил Великої Британії Річард Найттон офіційно підтвердив, що Лондон активно розробляє нову версію масштабного плану підготовки всієї країни — від армії до промисловості — до великої війни.

Британія готується до великої війни

За словами журналістів, задуманий ще під час Першої світової війни збірник таємних і оновлюваних військових довідників зробив Велику Британію дійсно підготовленою до масштабних конфліктів.

Однак часи змінилися, і сучасна війна диктує нові правила.

Саме тому офіційний Лондон вирішив оновити старі урядові військові плани.

Як зазначив Річард Найттон, насамперед йдеться про забезпечення стійкості критично важливої національної інфраструктури, такої як електростанції та системи водопостачання.

Очільник збройних сил Великої Британії наголосив: населення країни повинне зрозуміти та прийняти той факт, що відносний мир, в якому вони жили останні 30 років, перебуває під дедалі більшою загрозою.