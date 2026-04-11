Британія оновлює масштабний план підготовки до війни
Категорія
Світ
Дата публікації

Стармер
Джерело:  Sky News

Очільник збройних сил Великої Британії Річард Найттон офіційно підтвердив, що Лондон активно розробляє нову версію масштабного плану підготовки всієї країни — від армії до промисловості — до великої війни.

Головні тези:

  • Сучасні виклики та вимагають оновлення урядових військових стратегій.
  • Населення країни також повинне зрозуміти, що загроза початку війни цілком реальна.

Британія готується до великої війни

За словами журналістів, задуманий ще під час Першої світової війни збірник таємних і оновлюваних військових довідників зробив Велику Британію дійсно підготовленою до масштабних конфліктів.

Однак часи змінилися, і сучасна війна диктує нові правила.

Саме тому офіційний Лондон вирішив оновити старі урядові військові плани.

Як зазначив Річард Найттон, насамперед йдеться про забезпечення стійкості критично важливої національної інфраструктури, такої як електростанції та системи водопостачання.

Очільник збройних сил Великої Британії наголосив: населення країни повинне зрозуміти та прийняти той факт, що відносний мир, в якому вони жили останні 30 років, перебуває під дедалі більшою загрозою.

Це вимагає від нас просвіти населення та допомоги йому в розумінні деяких із цих загроз, а також у розумінні того, що вони можуть зробити для підтримки країни і, можливо, збройних сил, — зазначив Найттон.

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?