Викрадення Росією українських дітей — Британія запровадила нові санкції

Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, причетних до примусової депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей, а також причетних до нещодавніх спроб втрутитися у майбутні вибори у Вірменії.
Головні тези:
- Британія ввела санкції проти 85 осіб та організацій у зв'язку з примусовою депортацією, індоктринацією та мілітаризацією українських дітей Росією.
- Додаткове фінансування в розмірі 1,2 мільйона фунтів стерлінгів виділено на пошук та перевірку депортованих українських дітей, що свідчить про важливість цієї проблеми для британського уряду.
Британія ухвалила нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей
Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
У санкційному списку 29 осіб, пов’язаних із систематичною кампанією Росії з примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також ще 56 осіб, відповідальних за інформаційну війну Кремля.
Також уряд Британії виділив додаткове фінансування у розмірі 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на на розшук та перевірку незаконно депортованих українських дітей.
Це містить:
600 тис фунтів стерлінгів для Центру верифікації, який розшукує цих дітей, та надав вагомі докази Комісії ООН з розслідування на підтвердження своїх висновків про те, що дії Росії є злочинами проти людяності.
600 тис фунтів стерлінгів на програму розшуку, яку очолює Україна, яка розшукує та знаходить тисячі українських дітей, незаконно депортованих Росією.
Міністерка закордонних справ Іветт Купер заявила, що Британія продовжить підтримувати Україну і працюватиме разом з союзниками, щоб підтримувати всі зусилля з ідентифікації, розшуку та поверненні викрадених Росією українських дітей
В уряді зазначили, що цей пакет санкцій на сьогодні є одним з найжорсткіших, вжитих Британією для боротьби "з ворожою діяльністю Росії" і спрямований на боротьбу зі зловмисними кампаніями інформаційної війни.
Нові заходи спрямовані проти 49 осіб, які працюють в Агентстві соціального дизайну (SDA), включаючи письменників, перекладачів та відеомейкерів, відповідальних за неправдиву кремлівську пропаганду. В уряді зазначили, що SDA отримала завдання та фінансувалася Кремлем для проведення серії операцій зі втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення підтримки України.
Також зазначається, що SDA планувало кампанії, "які майже напевно проводилися за дорученням адміністрації президента Росії", зокрема прагнули створити проросійські організації у Вірменії та вплинути на зміну влади на користь проросійських діячів.
Під санкції також потрапили:
Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді, відомий як "Центр воїна", де українські діти проходять військову підготовку та пропагують прокремлівську ідеологію.
"Міністерка" молодіжної політики "ЛНР" Юлія Величко, за її роль у впровадженні державних ініціатив щодо депортації та індоктринації українських дітей, включаючи видачу російських паспортів дітям з ТОТ та організацію програм, що знайомлять їх з російською ідеологією.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-