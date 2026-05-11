Викрадення Росією українських дітей — Британія запровадила нові санкції

Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, причетних до примусової депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей, а також причетних до нещодавніх спроб втрутитися у майбутні вибори у Вірменії.

Британія ухвалила нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

У санкційному списку 29 осіб, пов’язаних із систематичною кампанією Росії з примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також ще 56 осіб, відповідальних за інформаційну війну Кремля.

Також уряд Британії виділив додаткове фінансування у розмірі 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на на розшук та перевірку незаконно депортованих українських дітей.

Це містить:

600 тис фунтів стерлінгів для Центру верифікації, який розшукує цих дітей, та надав вагомі докази Комісії ООН з розслідування на підтвердження своїх висновків про те, що дії Росії є злочинами проти людяності.

600 тис фунтів стерлінгів на програму розшуку, яку очолює Україна, яка розшукує та знаходить тисячі українських дітей, незаконно депортованих Росією.

Міністерка закордонних справ Іветт Купер заявила, що Британія продовжить підтримувати Україну і працюватиме разом з союзниками, щоб підтримувати всі зусилля з ідентифікації, розшуку та поверненні викрадених Росією українських дітей

Велика Британія не буде стояти склавши руки, поки Путін намагається сіяти брехню та прокремлівські наративи за кордоном. Сьогоднішні санкції — це вагомий крок у викритті та підриві тих глибин, на які готова піти Росія, щоб втручатися та підривати демократію, а також знищувати майбутнє України через жахливу депортацію та ідеологічну обробку українських дітей.

В уряді зазначили, що цей пакет санкцій на сьогодні є одним з найжорсткіших, вжитих Британією для боротьби "з ворожою діяльністю Росії" і спрямований на боротьбу зі зловмисними кампаніями інформаційної війни.

Нові заходи спрямовані проти 49 осіб, які працюють в Агентстві соціального дизайну (SDA), включаючи письменників, перекладачів та відеомейкерів, відповідальних за неправдиву кремлівську пропаганду. В уряді зазначили, що SDA отримала завдання та фінансувалася Кремлем для проведення серії операцій зі втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення підтримки України.

Також зазначається, що SDA планувало кампанії, "які майже напевно проводилися за дорученням адміністрації президента Росії", зокрема прагнули створити проросійські організації у Вірменії та вплинути на зміну влади на користь проросійських діячів.

Крім того у британському уряді вважають, що організація ANO Dialog, яка перебуває під санкціями, "виконує завдання адміністрації президента Росії та співпрацює з російськими розвідслужбами для проведення кампаній зі зловмисного впливу від імені уряду Росії. Зазначається, що ANO Dialog також координувала з російською розвідкою плани втручання, спрямовані на внутрішню політику Вірменії.

Під санкції також потрапили: