ЕС принял очередные санкции против России за похищение украинских детей
Совет Европейского Союза 11 мая ввел санкции против людей и юридических лиц, ответственных за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий.

Главные тезисы

  • Совет Европейского Союза ввел санкции против лиц и юридических лиц, ответственных за похищение украинских детей.
  • Более 20 500 украинских детей пострадали от депортации и похищения со стороны РФ.
  • Новые санкции затронули 16 человек и семь юридических лиц, связанных с незаконным усыновлением и вывозом детей в РФ.

ЕС утвердил новые санкции против РФ за похищение украинских детей

Под новые санкции попали еще 16 человек и семь юридических лиц, ответственных за систематическую незаконную депортацию, принудительное перемещение, принудительную ассимиляцию, включая милитаризированное образование, украинских несовершеннолетних, а также их незаконное усыновление и вывоз в РФ и на временно оккупированные территории.

По оценкам, с начала войны России против Украины РФ депортировала и похитила около 20 500 украинских детей.

В список субъектов, включенных в список, входят федеральные государственные учреждения, связанные с Министерством образования России, такие как Всероссийские детские центры "Орленок", "Аллие паруса" и "Смена".

Как отмечается, они организуют программы для украинских детей, в рамках которых их подвергают пророссийской идеологической обработке, в частности, через "патриотические мероприятия, идеологическое воспитание и военно-ориентированные мероприятия".

В заявлении подчеркнули, что другие включенные в список организации принимают украинских несовершеннолетних, перевезенных с оккупированных территорий Украины, и подвергают их программам, соответствующим российской государственной политике, в частности, политической идеологической обработке и мероприятиям, соответствующим образовательным программам, разработанным для базовой военной подготовки.

О санкциях объявили по случаю встречи высокого уровня, которую совместно возглавят Евросоюз, Украина и Канада, которая намерена запланировать конкретные шаги по возвращению похищенных Россией детей в Украину и привлечению России к ответственности.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

