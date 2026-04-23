ЕС раскрыл детали 20-го пакета санкций против России

23 апреля Европейский Союз утвердил 20-й пакет санкций против России, в который вошли более 100 индивидуальных ограничений, усиление давления на энергетический сектор и "теневой флот", а также новые меры против финансовых учреждений в третьих странах и компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.
Главные тезисы
- 20-й пакет санкций ЕС включает более 100 индивидуальных ограничений, направленных на ключевые сектора поддержки войны России против Украины.
- Санкции усиливают давление на энергетический сектор и “теневой флот”, вводя запреты на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов.
ЕС раскрыл содержимое 20-го пакета санкций против РФ
Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.
Как отмечается, в новый пакет санкций против РФ вошли, в частности, 120 новых индивидуальных санкций, а также многоуровневые экономические санкции, направленные против ключевых секторов, подпитывающих войну России против Украины.
Новый пакет содержит основу для предстоящего запрета на морские перевозки российской сырой нефти и нефтепродуктов. Это будет происходить в полной координации и по результатам обсуждения с G7 и международной коалиции по ограничению цен.
Санкционный пакет вводит комплексный перечень из 36 субъектов, охватывающий как добывающее, так и перерабатывающее звенья российского энергетического сектора, в том числе разведку, добычу, переработку и транспортировку нефти.
Благодаря пакету еще 46 судов теперь подпадают под запрет на доступ в порты и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом, что увеличивает общее количество судов в списке до 632.
Он также вводит обязательные проверки надлежащей тщательности при продаже танкеров, а также запрещает предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим услугам для российских танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) и ледоколов.
Кроме того, с января 2027 г. будет незаконным предоставлять услуги СПГ-терминалов российским субъектам или субъектам, принадлежащим или контролируемым российскими гражданами или операторами.
Данный пакет ЕС также нацеливает запрет на транзакции на четыре финансовых учреждения в третьих странах за обход санкций ЕС или за связь с "Российской системой передачи финансовых сообщений" — российской банковской сетью обмена сообщениями.
Кроме того, он еще больше ограничивает российский военно-промышленный комплекс, добавив в список 58 компаний и связанных с ними лиц, занимающихся, среди прочего, разработкой и производством военной продукции, такой как дроны.
Совет ЕС 23 апреля по письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.
