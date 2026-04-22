В ЕС начали голосовать за 90 млрд для Украины и 20 пакет санкций против РФ

Согласно данным СМИ, комитет постоянных представителей ЕС начал процесс принятия изменений в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы. Ключевая цель в настоящее время — предоставление Украине 90 млрд евро кредита. Более того, планируется голосование за 20-й пакет санкций Евросоюза против России.

ЕС близок к принятию новых судьбоносных решений касательно Украины

Как удалось узнать украинским журналистам, в официальном Брюсселе стартовала письменная процедура принятия 90 млрд евро кредита для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Что важно понимать, каждое из этих ришений получило политическое одобрение со стороны послов членов ЕС — единогласно.

Европейские дипломаты подчеркивают: письменная процедура предусматривает, что послы всех 27 государств ЕС должны поставить все подписи под документом или обосновать отказ от его принятия.

Начатая письменная процедура для принятия изменений в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы и 20-й пакет санкций ЕС против России продлится 24 часа — до 12 часов дня 23 апреля (13:00 по киевскому времени).

Как отметили журналисты, письменная процедура может завершиться раньше установленного срока, если все государства поставят свои подписи.