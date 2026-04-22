В ЕС начали голосовать за 90 млрд для Украины и 20 пакет санкций против РФ

Согласно данным СМИ, комитет постоянных представителей ЕС начал процесс принятия изменений в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы. Ключевая цель в настоящее время — предоставление Украине 90 млрд евро кредита. Более того, планируется голосование за 20-й пакет санкций Евросоюза против России.
Главные тезисы
- Венгрия и Словакия будут ждать, пока российская нефть физически не поступит на их территорию отремонтированным нефтепроводом "Дружба".
- Это означает, что финального принятия решений не следует ожидать раньше утра четверга, 23 апреля.
ЕС близок к принятию новых судьбоносных решений касательно Украины
Как удалось узнать украинским журналистам, в официальном Брюсселе стартовала письменная процедура принятия 90 млрд евро кредита для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.
Что важно понимать, каждое из этих ришений получило политическое одобрение со стороны послов членов ЕС — единогласно.
Европейские дипломаты подчеркивают: письменная процедура предусматривает, что послы всех 27 государств ЕС должны поставить все подписи под документом или обосновать отказ от его принятия.
Как отметили журналисты, письменная процедура может завершиться раньше установленного срока, если все государства поставят свои подписи.
Кроме того, указано, что завершение письменной процедуры будет означать окончательное принятие решений.
