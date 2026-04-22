У ЄС стартувало ухвалення 90 млрд для України та 20-го пакета санкцій проти РФ

Згідно з даними ЗМІ, комітет постійних представників ЄС розпочав процес ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки. Ключова ціль наразі — надання Україні 90 млрд євро кредиту. Ба більше, планується голосування за 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

ЄС близький до ухвалення нових доленосних рішень щодо України

Як вдалося дізнатися українським журналістам, в офіційному Брюсселі стартувала письмова процедура ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Що важливо розуміти, кожне з цих рішень отримало політичне схвалення з боку послів членів ЄС — одноголосно.

Європейські дипломати наголошують: письмова процедура передбачає, що посли всіх 27 держав ЄС повинні поставити всі підписи під документом, або обґрунтувати відмову від його ухвалення.

Започаткована письмова процедура для ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії триватиме 24 години — до 12 години дня 23 квітня (13:00 за київським часом).

Як зазначили журналісти, письмова процедура може завершитися раніше встановленого терміну, якщо всі держави поставлять свої підписи.