У ЄС стартувало ухвалення 90 млрд для України та 20-го пакета санкцій проти РФ

Згідно з даними ЗМІ, комітет постійних представників ЄС розпочав процес ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки. Ключова ціль наразі — надання Україні 90 млрд євро кредиту. Ба більше, планується голосування за 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.
Головні тези:
- Угорщина та Словаччина будуть чекати, поки російська нафта фізично не надійде на їх територію відремонтованим нафтогоном "Дружба".
- Це означає, що фінального ухвалення рішень не варто очікувати раніше ранку четверга, 23 квітня.
ЄС близький до ухвалення нових доленосних рішень щодо України
Як вдалося дізнатися українським журналістам, в офіційному Брюсселі стартувала письмова процедура ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
Що важливо розуміти, кожне з цих рішень отримало політичне схвалення з боку послів членів ЄС — одноголосно.
Європейські дипломати наголошують: письмова процедура передбачає, що посли всіх 27 держав ЄС повинні поставити всі підписи під документом, або обґрунтувати відмову від його ухвалення.
Як зазначили журналісти, письмова процедура може завершитися раніше встановленого терміну, якщо всі держави поставлять свої підписи.
Окрім того, наголошується, що завершення письмової процедури означатиме остаточне ухвалення рішень.
