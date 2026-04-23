ЕС принял кредит на 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ

23 апреля был разблокирован кредит в поддержку Украины на 2026-2027 годы и принят 20-й пакет санкций против РФ.
Главные тезисы
- ЕС выделил кредит на 90 млрд евро Украине на 2026-2027 годы, обеспечив финансовую и военную поддержку страны.
- Принятый пакет санкций против России направлен на ограничение ее возможности ведения войны.
ЕС принял новый кредит для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Об этом в сети Х сообщил президент Евросовета Антониу Кошта.
Обещано, выполнено, внедрено, — заявил Кошта, комментируя принятые решения.
Он добавил, что стратегия ЕС по достижению справедливого и продолжительного мира в Украине основывается на двух столпах: укреплении Украины и усилении давления на Россию.
Он подчеркнул, что Европа «твердо, единственно и твердо поддерживает Украину».
Речь идет о 90 миллиардах евро в два года. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, средства будут направлены на:
производство оружия внутри страны;
закупку оружия у партнеров — того, которое Украина еще не производит самостоятельно;
подготовку энергетики и критической инфраструктуры к следующей зиме;
выплату социальных обязательств перед гражданами.
