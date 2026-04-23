ЕС принял кредит на 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
ЕС принял кредит на 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ

23 апреля был разблокирован кредит в поддержку Украины на 2026-2027 годы и принят 20-й пакет санкций против РФ.

Главные тезисы

  • ЕС выделил кредит на 90 млрд евро Украине на 2026-2027 годы, обеспечив финансовую и военную поддержку страны.
  • Принятый пакет санкций против России направлен на ограничение ее возможности ведения войны.

ЕС принял новый кредит для Украины и 20-й пакет санкций против РФ

Об этом в сети Х сообщил президент Евросовета Антониу Кошта.

Обещано, выполнено, внедрено, — заявил Кошта, комментируя принятые решения.

Он добавил, что стратегия ЕС по достижению справедливого и продолжительного мира в Украине основывается на двух столпах: укреплении Украины и усилении давления на Россию.

Сегодня мы добились прогресса в обоих направлениях: Разблокирование кредита для Украины на сумму 90 млрд евро, что обеспечит финансовую и военную поддержку на 2026-2027 годы. Приняли 20-й пакет санкций против России, ограничивающий ее способность вести войну.

Он подчеркнул, что Европа «твердо, единственно и твердо поддерживает Украину».

Речь идет о 90 миллиардах евро в два года. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, средства будут направлены на:

  • производство оружия внутри страны;

  • закупку оружия у партнеров — того, которое Украина еще не производит самостоятельно;

  • подготовку энергетики и критической инфраструктуры к следующей зиме;

  • выплату социальных обязательств перед гражданами.

Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине больше устойчивости и позволит выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

