ЄС ухвалив кредит на 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ

23 квітня було розблоковано кредит на підтримку України на 2026-2027 роки та ухвалено 20-й пакет санкцій проти РФ.
Головні тези:
- ЄС ухвалив кредит на 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки, що забезпечить фінансову та військову підтримку.
- Ухвалений 20-й пакет санкцій проти РФ спрямований на обмеження здатності країни вести війну.
ЄС ухвалив новий кредит для України та 20-ий пакет санкцій проти РФ
Про це у мережі Х повідомив президент Євроради Антоніу Кошта.
Обіцяно, виконано, впроваджено, — заявив Кошта, коментуючи ухвалені рішення.
Він додав, що стратегія ЄС щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні ґрунтується на двох стовпах: зміцненні України та посиленні тиску на Росію.
Він підкреслив, що Європа «твердо, єдино та непохитно підтримує Україну».
Йдеться про 90 мільярдів євро на два роки. За словами Президента України Володимира Зеленського, кошти спрямують на:
виробництво зброї всередині країни;
закупівлю зброї у партнерів — тієї, яку Україна ще не виготовляє самостійно;
підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими;
виплату соціальних зобов'язань перед громадянами.
