ЄС ухвалив кредит на 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Володимир Зеленський
ЄС
Read in English

23 квітня було розблоковано кредит на підтримку України на 2026-2027 роки та ухвалено 20-й пакет санкцій проти РФ.

Головні тези:

  • ЄС ухвалив кредит на 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки, що забезпечить фінансову та військову підтримку.
  • Ухвалений 20-й пакет санкцій проти РФ спрямований на обмеження здатності країни вести війну.

ЄС ухвалив новий кредит для України та 20-ий пакет санкцій проти РФ

Про це у мережі Х повідомив президент Євроради Антоніу Кошта.

Обіцяно, виконано, впроваджено, — заявив Кошта, коментуючи ухвалені рішення.

Він додав, що стратегія ЄС щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні ґрунтується на двох стовпах: зміцненні України та посиленні тиску на Росію.

Сьогодні ми досягли прогресу в обох напрямках: Розблокування кредиту для України на суму 90 млрд євро, що забезпечить фінансову та військову підтримку на 2026–2027 роки. Прийняли 20-й пакет санкцій проти Росії, що обмежує її здатність вести війну.

Він підкреслив, що Європа «твердо, єдино та непохитно підтримує Україну».

Йдеться про 90 мільярдів євро на два роки. За словами Президента України Володимира Зеленського, кошти спрямують на:

  • виробництво зброї всередині країни;

  • закупівлю зброї у партнерів — тієї, яку Україна ще не виготовляє самостійно;

  • підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими;

  • виплату соціальних зобов'язань перед громадянами.

Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобов'язання перед українцями так, як це визначено законом.

Володимир Зеленський

Президент України

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розблокування кредиту ЄС посилить бойову авіацію України — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У ЄС стартувало ухвалення 90 млрд для України та 20-го пакета санкцій проти РФ
ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Словаччина зробила заяву щодо схвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії
Словаччина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?