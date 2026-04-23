ЄС ухвалив кредит на 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ

23 квітня було розблоковано кредит на підтримку України на 2026-2027 роки та ухвалено 20-й пакет санкцій проти РФ.

ЄС ухвалив новий кредит для України та 20-ий пакет санкцій проти РФ

Про це у мережі Х повідомив президент Євроради Антоніу Кошта.

Обіцяно, виконано, впроваджено, — заявив Кошта, коментуючи ухвалені рішення.

Він додав, що стратегія ЄС щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні ґрунтується на двох стовпах: зміцненні України та посиленні тиску на Росію.

Сьогодні ми досягли прогресу в обох напрямках: Розблокування кредиту для України на суму 90 млрд євро, що забезпечить фінансову та військову підтримку на 2026–2027 роки. Прийняли 20-й пакет санкцій проти Росії, що обмежує її здатність вести війну.

Він підкреслив, що Європа «твердо, єдино та непохитно підтримує Україну».

Йдеться про 90 мільярдів євро на два роки. За словами Президента України Володимира Зеленського, кошти спрямують на:

виробництво зброї всередині країни;

закупівлю зброї у партнерів — тієї, яку Україна ще не виготовляє самостійно;

підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими;

виплату соціальних зобов'язань перед громадянами.