Словаччина зробила заяву щодо схвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар дав вказівку представнику країни в ЄС не блокувати письмову процедуру затвердження 20-го пакета санкцій проти Росії з огляду на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба".

Словаччина не блокуватиме схвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Про це Бланар написав у Facebook.

Як стало відомо, вранці 23 квітня до Словаччини відновилися поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба", що були зупинені протягом майже трьох місяців. Це було ключовою вимогою Братислави у питанні схвалення нового пакета санкцій проти РФ.

Підтверджено, що нафта надходить через "Дружбу" до Словаччини, і це є результатом цілеспрямованого тиску, який словацька дипломатія спільно з Міністерством економіки чинила на українську сторону, а також на Європейську комісію.

Глава МЗС Словаччини зазначив, що країна не блокуватиме схвалення санкцій у разі стабільного функціонування трубопроводу.