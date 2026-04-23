Словаччина зробила заяву щодо схвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар дав вказівку представнику країни в ЄС не блокувати письмову процедуру затвердження 20-го пакета санкцій проти Росії з огляду на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба".
Головні тези:
- Міністр закордонних справ Словаччини дав вказівку не блокувати схвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
- Відновлення транзиту нафти по нафтопроводу “Дружба” стало ключовою умовою для підтримки санкційного пакета.
Словаччина не блокуватиме схвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії
Про це Бланар написав у Facebook.
Як стало відомо, вранці 23 квітня до Словаччини відновилися поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба", що були зупинені протягом майже трьох місяців. Це було ключовою вимогою Братислави у питанні схвалення нового пакета санкцій проти РФ.
Глава МЗС Словаччини зазначив, що країна не блокуватиме схвалення санкцій у разі стабільного функціонування трубопроводу.
Цим я дав вказівку нашому постійному представнику Словаччини при Європейському Союзі в Брюсселі, якщо нафта продовжуватиме надходити без перерв і в узгодженому обсязі, не блокувати письмову процедуру прийняття 20-го пакета санкцій на рівні ЄС.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-