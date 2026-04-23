Словакия сделала заявление об одобрении 20-го пакета санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар дал указание представителю страны в ЕС не блокировать письменную процедуру утверждения 20-го пакета санкций против России с учетом возобновления транзита по нефтепроводу "Дружба".
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Словакии не будет блокировать одобрение 20-го пакета санкций ЕС против России из-за возобновления транзита нефти по нефтепроводу “Дружба”.
- Восстановление поставок российской нефти через “Дружбу” стало ключевым условием для поддержки санкционного пакета и получения одобрения от Словакии.
Об этом Бланар написал в Facebook.
Как стало известно, утром 23 апреля в Словакию возобновились поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", которые были остановлены в течение почти трех месяцев. Это было ключевым требованием Братиславы по вопросу одобрения нового пакета санкций против РФ.
Глава МИД Словакии отметил, что страна не будет блокировать одобрение санкций в случае стабильного функционирования трубопровода.
Этим я дал указание нашему постоянному представителю Словакии при Европейском Союзе в Брюсселе, если нефть будет продолжать поступать без перерывов и в согласованном объеме, не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС.
