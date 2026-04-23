Словакия сделала заявление об одобрении 20-го пакета санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар дал указание представителю страны в ЕС не блокировать письменную процедуру утверждения 20-го пакета санкций против России с учетом возобновления транзита по нефтепроводу "Дружба".

Словакия не будет блокировать одобрение 20-го пакета санкций ЕС против России

Об этом Бланар написал в Facebook.

Как стало известно, утром 23 апреля в Словакию возобновились поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", которые были остановлены в течение почти трех месяцев. Это было ключевым требованием Братиславы по вопросу одобрения нового пакета санкций против РФ.

Подтверждено, что нефть поступает через "Дружбу" в Словакию, и это результат целенаправленного давления, которое словацкая дипломатия совместно с Министерством экономики оказывала на украинскую сторону, а также на Европейскую комиссию.

Глава МИД Словакии отметил, что страна не будет блокировать одобрение санкций в случае стабильного функционирования трубопровода.