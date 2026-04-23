ЄС розкрив деталі 20-го пакета санкцій проти Росії

23 квітня Європейський Союз затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли понад 100 індивідуальних обмежень, посилення тиску на енергетичний сектор і "тіньовий флот", а також нові заходи проти фінансових установ у третіх країнах та компаній, що підтримують російський військово-промисловий комплекс.

ЄС розкрив вміст 20-го пакета санкцій проти РФ

Про це йдеться в офіційній заяві Ради ЄС.

Як зазначається, до нового пакета санкцій проти РФ ввійшли, зокрема, 120 нових індивідуальних санкцій, а також багаторівневі економічні санкції, спрямовані проти ключових секторів, які підживлюють війну Росії проти України.

Новий пакет містить основу для майбутньої заборони на морські перевезення російської сирої нафти та нафтопродуктів. Зазначається, що це буде відбуватися у повній координації та за результатами обговорення з G7 та міжнародної коаліції з обмеження цін.

Санкційний пакет запроваджує комплексний перелік із 36 суб’єктів, що охоплює як видобувну, так і переробну ланки російського енергетичного сектору, зокрема: розвідку, видобуток, переробку та транспортування нафти.

Цей пакет стратегічно націлений на нових гравців, які нещодавно збільшили свою частку на експортному ринку. Доходи від експорту російської нафти додатково обмежуються за допомогою списків, зосереджених на екосистемі тіньового флоту, включаючи суб'єктів, що діють у третіх країнах, а також значного морського страховика.

Завдяки пакету ще 46 суден тепер підпадають під заборону на доступ до портів та заборону на надання широкого спектра послуг, пов’язаних з морським транспортом, що збільшує загальну кількість суден у списку до 632.

Він також запроваджує обов’язкові перевірки належної ретельності при продажу танкерів, а також забороняє надання послуг з технічного обслуговування та інших послуг для російських танкерів для зрідженого природного газу (ЗПГ) та криголамів.

Крім того, з січня 2027 року буде незаконним надавати послуги СПГ-терміналів російським суб’єктам або суб’єктам, що належать або контролюються російськими громадянами чи операторами.

Цим пакетом ЄС також націлює заборону на транзакції на чотири фінансові установи в третіх країнах за обхід санкцій ЄС або за зв’язок із "Російською системою передачі фінансових повідомлень" — російською банківською мережею обміну повідомленнями.

Окрім цього, він ще більше обмежує російський військово-промисловий комплекс, додавши до списку 58 компаній та пов’язаних з ними осіб, які, серед іншого, займаються розробкою та виробництвом військової продукції, такої як дрони.

Вперше в історії ЄС застосовує свій інструмент протидії обходу санкцій, заборонивши експорт будь-яких верстатів з числовим програмним керуванням та радіоапаратури до Киргизстану, де "існує високий ризик того, що ці товари будуть реекспортовані до Росії". Також ЄС запровадив квоту на імпорт аміаку.

Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.