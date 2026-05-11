ЄС ухвалив чергові санкції проти Росії за викрадення українських дітей
Council of the European Union
Рада Європейського Союзу 11 травня ввела санкції проти людей та юридичних осіб, які відповідальні за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Головні тези:

  • ЄС ухвалив санкції проти осіб та юридичних осіб, відповідальних за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.
  • Серед санкціонованих постраждалих - понад 20 500 українських дітей, яких РФ депортувала та викрала з України.

Під нові санкції потрапили ще 16 осіб та сім юридичних осіб, які відповідальні за систематичну незаконну депортацію, примусове переміщення, примусову асиміляцію, включно із мілітаризованою освітою, українських неповнолітніх, а також їх незаконне усиновлення та вивезення до РФ та на тимчасово окуповані території.

За оцінками, з початку війни Росії проти України РФ депортувала та викрала майже 20 500 українських дітей.

До переліку суб’єктів, включених до списку, входять федеральні державні установи, пов’язані з Міністерством освіти Росії, такі як Всеросійські дитячі центри "Орльонок", "Алиє паруса" та "Смєна".

Як зазначається, вони організовують програми для українських дітей, в рамках яких їх піддають проросійській ідеологічній обробці, зокрема через "патріотичні заходи, ідеологічне виховання та військово-орієнтовані заходи".

У заяві наголосили, що інші включені до списку організації приймають українських неповнолітніх, перевезених з окупованих територій України, та піддають їх програмам, що відповідають російській державній політиці, зокрема — політичній ідеологічній обробці та заходам, що відповідають освітнім програмам, розробленим для базового військового вишколу.

Про санкції оголосили з нагоди зустрічі високого рівня, яку спільно очолять Євросоюз, Україна та Канада, яка має за мету запланувати конкретні кроки з повернення викрадених Росією дітей в Україну та притягнення Росії до відповідальності.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

