ПВО обезвредила 279 из 287 целей во время воздушного нападения РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 16-17 мая российские захватчики совершали атаку на Украину 287 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Вражеские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях.
ПВО успешно отразило новую атаку России
Вражеские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению российских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.
В воздушном пространстве новые группы российских БПЛА.
