ПВО обезвредила 279 из 287 целей во время воздушного нападения РФ
ПВО успешно отразило новую атаку России
Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 16-17 мая российские захватчики совершали атаку на Украину 287 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

  • Вражеские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях.

Вражеские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению российских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 279 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.

В воздушном пространстве новые группы российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

