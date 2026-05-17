Силы обороны разгромили 2 пункта управления армии РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, семь артиллерийских систем, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и один важный объект врага.
Главные тезисы
- Начались 1544 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- 16 мая на фронте произошло 234 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 17 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 348 790 (+1 170) человек;
танков — 11 938 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 24 578 (+4) ед;
артиллерийских систем — 42 215 (+82) ед;
РСЗО — 1 790 (+2) ед;
средства ПВО — 1384 (+3) ед;
самолетов — 436 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1410 (+13) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 295 454 (+2 131) ед;
крылатых ракет — 4 628 (+2) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 97 118 (+325) ед;
специально техники — 4 196 (+5) ед.
Кроме того, применил 9645 дронов-камикадзе и осуществил 3305 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.
