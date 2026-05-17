Силы обороны разгромили 2 пункта управления армии РФ
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, семь артиллерийских систем, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и один важный объект врага.

  • Начались 1544 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • 16 мая на фронте произошло 234 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 17 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 348 790 (+1 170) человек;

  • танков — 11 938 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 578 (+4) ед;

  • артиллерийских систем — 42 215 (+82) ед;

  • РСЗО — 1 790 (+2) ед;

  • средства ПВО — 1384 (+3) ед;

  • самолетов — 436 (+1) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1410 (+13) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 295 454 (+2 131) ед;

  • крылатых ракет — 4 628 (+2) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 97 118 (+325) ед;

  • специально техники — 4 196 (+5) ед.

Вчера противник нанес 95 авиационных ударов, сбросил 300 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9645 дронов-камикадзе и осуществил 3305 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.

