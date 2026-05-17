Украина совершает самую масштабную атаку на военные объекты Москвы и области — видео

В ночь 16-17 мая Силы обороны Украины поразили много военных целей армии РФ непосредственно в столице страны-агрессорки — Москве. Мэр Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении более 100 украинских дронов, однако точное количество атаковавших Москву БпЛА традиционно не раскрывается.

Масштабная атака Украины на Москву — все подробности и видео

Фактически Силы обороны Украины начали воздушное нападение еще 16 мая — оно продолжается до сих пор.

Мэр Москвы Сергей Собянин почти каждый час отчитывается о якобы сбитии украинских дронов над столицей РФ.

В городе раздаются громкие взрывы — местные жители снимают сотни видео и с жалобами на работу ПВО публикуют их в сети.

Более того, "прилеты" фиксируют в подмосковных Химках, Лобне и Наро-Фоминске.

В интернете вирусится видео, на которых видны кадры, как несколько ударных БпЛА синхронно двигаются друг у друга в направлении Московской области.

Согласно последним данным, огонь охватил местный технопарк "Элма".

Он занимается производством электронной техники, выпуском контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработки различных материалов и прочего.

Кроме этого, в сети публикуют видео пожара на московском НПЗ.

Под удар Украины также попала солнечногорская нефтелинейная станция в Дурыкино: