Украина совершает самую масштабную атаку на военные объекты Москвы и области — видео

В ночь 16-17 мая Силы обороны Украины поразили много военных целей армии РФ непосредственно в столице страны-агрессорки — Москве. Мэр Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении более 100 украинских дронов, однако точное количество атаковавших Москву БпЛА традиционно не раскрывается.
Главные тезисы
- Минобороны РФ заявило об обезвреживании 556 украинских дронов над Россией.
- Фактически речь идет о том, что количество БпЛА, применяемых для нападения, было кратно выше.
Масштабная атака Украины на Москву — все подробности и видео
Фактически Силы обороны Украины начали воздушное нападение еще 16 мая — оно продолжается до сих пор.
Мэр Москвы Сергей Собянин почти каждый час отчитывается о якобы сбитии украинских дронов над столицей РФ.
В городе раздаются громкие взрывы — местные жители снимают сотни видео и с жалобами на работу ПВО публикуют их в сети.
Более того, "прилеты" фиксируют в подмосковных Химках, Лобне и Наро-Фоминске.
В интернете вирусится видео, на которых видны кадры, как несколько ударных БпЛА синхронно двигаются друг у друга в направлении Московской области.
Согласно последним данным, огонь охватил местный технопарк "Элма".
Он занимается производством электронной техники, выпуском контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработки различных материалов и прочего.
Кроме этого, в сети публикуют видео пожара на московском НПЗ.
Под удар Украины также попала солнечногорская нефтелинейная станция в Дурыкино:
