Украина совершает самую масштабную атаку на военные объекты Москвы и области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украина совершает самую масштабную атаку на военные объекты Москвы и области — видео

Масштабная атака Украины на Москву - все подробности и видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В ночь 16-17 мая Силы обороны Украины поразили много военных целей армии РФ непосредственно в столице страны-агрессорки — Москве. Мэр Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении более 100 украинских дронов, однако точное количество атаковавших Москву БпЛА традиционно не раскрывается.

Главные тезисы

  • Минобороны РФ заявило об обезвреживании 556 украинских дронов над Россией.
  • Фактически речь идет о том, что количество БпЛА, применяемых для нападения, было кратно выше.

Масштабная атака Украины на Москву — все подробности и видео

Фактически Силы обороны Украины начали воздушное нападение еще 16 мая — оно продолжается до сих пор.

Мэр Москвы Сергей Собянин почти каждый час отчитывается о якобы сбитии украинских дронов над столицей РФ.

В городе раздаются громкие взрывы — местные жители снимают сотни видео и с жалобами на работу ПВО публикуют их в сети.

Более того, "прилеты" фиксируют в подмосковных Химках, Лобне и Наро-Фоминске.

В интернете вирусится видео, на которых видны кадры, как несколько ударных БпЛА синхронно двигаются друг у друга в направлении Московской области.

Согласно последним данным, огонь охватил местный технопарк "Элма".

Он занимается производством электронной техники, выпуском контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработки различных материалов и прочего.

Кроме этого, в сети публикуют видео пожара на московском НПЗ.

Под удар Украины также попала солнечногорская нефтелинейная станция в Дурыкино:

Друзья, сегодня была самая масштабная атака на Москву с начала полномасштабного вторжения. Под поражением был добрый десяток объектов, но все невозможно увидеть сразу. Там, где горят нефтепродукты, понятно, что объект поражен, но вероятно, были и объекты, которые не горят, как нефтебазы, — сообщает Телеграмм-канал Exilinova+.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина перехватила инициативу в войне против РФ впервые за 3 года — мнение экспертов
дрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Билет в Гаагу". Европа официально запускает Спецтрибунал для Путина
Андрей Сибига
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 279 из 287 целей во время воздушного нападения РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразило новую атаку России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?