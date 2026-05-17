Україна здійснює наймасштабнішу атаку на військові об’єкти Москви та області — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Україна здійснює наймасштабнішу атаку на військові об’єкти Москви та області — відео

Масштабна атака України на Москву - усі подробиці та відео
Read in English
Джерело:  online.ua

Протягом ночі 16-17 травня Сили оборони України уразили чимало військових цілей армії РФ безпосередньо у столиці країни-агресорки — Москві. Мер Сергій Собянін заявив про нібито знищення понад 100 українських дронів, однак точна кількість БпЛА, що атакували Москву, традиційно не розкривається.

Головні тези:

  • Міноборони РФ заявило про знешкодження 556 українських дронів над Росією.
  • Фактично йдеться про те, що кількість БпЛА, застосованих для нападу, була кратно вищою.

Масштабна атака України на Москву — усі подробиці та відео

Фактично Сили оборони України розпочали повітряний напад ще 16 травня — він триває досі.

Мер Москви Сергій Собянін майже кожну годину звітує про нібито збиття українських дронів над столицею РФ.

У місті лунають гучні вибухи — місцеві мешканці знімають сотні відео та зі скаргами на роботу ППО публікують їх в мережі.

Ба більше, “прильоти” фіксують в підмосковних Хімках, Лобні та Наро-Фомінську.

В інтернеті віруситься відео, на яких видно кадри, як кілька ударних БпЛА синхронно рухаються один біля одного в напрямку Московської області.

Згідно з останніми даними, вогонь охопив місцевий технопарк "Елма".

Воно займається виробництвом електронної техніки, випуском контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробки різних матеріалів та іншого.

Окрім того, у мережі публікують відео пожежі на московському НПЗ.

Під удар України також потрапила сонячногірська нафтолінійна станція у Дурикіно:

Друзі, сьогодні була наймасштабніша атака на Москву від початку повномасштабного вторгнення. Під ураженням був добрий десяток об’єктів, але все неможливо побачити одразу. Там де горять нафтопродукти зрозуміло, що об’єкт уражений, але ймовірно, були й об’єкти які не горять, як нафтобази, — повідомляє Телеграм-канал Exilinova+.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна перехопила ініціативу у війні проти РФ уперше за 3 роки — думка експертів
дрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Квиток до Гааги". Європа офіційно запускає Спецтрибунал для Путіна
Андрій Сибіга
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 279 із 287 цілей під час повітряного нападу РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?