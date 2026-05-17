Україна здійснює наймасштабнішу атаку на військові об’єкти Москви та області — відео

Протягом ночі 16-17 травня Сили оборони України уразили чимало військових цілей армії РФ безпосередньо у столиці країни-агресорки — Москві. Мер Сергій Собянін заявив про нібито знищення понад 100 українських дронів, однак точна кількість БпЛА, що атакували Москву, традиційно не розкривається.
Головні тези:
- Міноборони РФ заявило про знешкодження 556 українських дронів над Росією.
- Фактично йдеться про те, що кількість БпЛА, застосованих для нападу, була кратно вищою.
Масштабна атака України на Москву — усі подробиці та відео
Фактично Сили оборони України розпочали повітряний напад ще 16 травня — він триває досі.
Мер Москви Сергій Собянін майже кожну годину звітує про нібито збиття українських дронів над столицею РФ.
У місті лунають гучні вибухи — місцеві мешканці знімають сотні відео та зі скаргами на роботу ППО публікують їх в мережі.
Ба більше, “прильоти” фіксують в підмосковних Хімках, Лобні та Наро-Фомінську.
В інтернеті віруситься відео, на яких видно кадри, як кілька ударних БпЛА синхронно рухаються один біля одного в напрямку Московської області.
Згідно з останніми даними, вогонь охопив місцевий технопарк "Елма".
Воно займається виробництвом електронної техніки, випуском контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробки різних матеріалів та іншого.
Окрім того, у мережі публікують відео пожежі на московському НПЗ.
Під удар України також потрапила сонячногірська нафтолінійна станція у Дурикіно:
