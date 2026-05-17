Україна здійснює наймасштабнішу атаку на військові об’єкти Москви та області — відео

Протягом ночі 16-17 травня Сили оборони України уразили чимало військових цілей армії РФ безпосередньо у столиці країни-агресорки — Москві. Мер Сергій Собянін заявив про нібито знищення понад 100 українських дронів, однак точна кількість БпЛА, що атакували Москву, традиційно не розкривається.

Масштабна атака України на Москву — усі подробиці та відео

Фактично Сили оборони України розпочали повітряний напад ще 16 травня — він триває досі.

Мер Москви Сергій Собянін майже кожну годину звітує про нібито збиття українських дронів над столицею РФ.

У місті лунають гучні вибухи — місцеві мешканці знімають сотні відео та зі скаргами на роботу ППО публікують їх в мережі.

Ба більше, “прильоти” фіксують в підмосковних Хімках, Лобні та Наро-Фомінську.

В інтернеті віруситься відео, на яких видно кадри, як кілька ударних БпЛА синхронно рухаються один біля одного в напрямку Московської області.

Згідно з останніми даними, вогонь охопив місцевий технопарк "Елма".

Воно займається виробництвом електронної техніки, випуском контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробки різних матеріалів та іншого.

Окрім того, у мережі публікують відео пожежі на московському НПЗ.

Під удар України також потрапила сонячногірська нафтолінійна станція у Дурикіно: