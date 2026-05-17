"Moscow від нині never sleeps". Мадяр заявив про початок кінця для столиці Росії

16-17 травня Україна здійснює наймасштабнішу атаку на військові об’єкти Москви та області за весь час повномасштабної війни. Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді публічно попередив мешканців столиці РФ, що це лише початок — початок кінця для їхнього міста.
Головні тези:
- Відомо, що під удари дронів потрапив Московський НПЗ.
- Влада РФ визнала, що Україна здійснює атаку понад 600 БпЛА.
Москва дочекалася масштабної “бавовни”
Що важливо розуміти, протягом останньої доби Україна здійснює наймасштабнішу атаку на Москву та область з початку повномасштабного вторгнення.
Дрони атакували: Московський НПЗ, нафтобазу «Солнечногорская», аеропорт «Шереметьєво» та декілька підприємств з виробництва мікроелектроніки.
Весь список уражених цілей наразі уточнюється.
Міноборони РФ вранці 17 травня заявило, що їхня ППО нібито перехопила та знищила 556 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями: Бєлгородської, Калузької, Курської, Орловської, Брянської, Воронезької, Тульської, Смоленської, Псковської, Липецької, Тверської, Ростовської областей, Краснодарського краю, Московської області, Криму, над акваторіями Чорного та Азовського морів.
Що важливо розуміти, кількість українських дронів, що атакували РФ, може бути кратно вищою.
