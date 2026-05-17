"Moscow від нині never sleeps". Мадяр заявив про початок кінця для столиці Росії
16-17 травня Україна здійснює наймасштабнішу атаку на військові об’єкти Москви та області за весь час повномасштабної війни. Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді публічно попередив мешканців столиці РФ, що це лише початок — початок кінця для їхнього міста.

Головні тези:

  • Відомо, що під удари дронів потрапив Московський НПЗ.
  • Влада РФ визнала, що Україна здійснює атаку понад 600 БпЛА.

Москва дочекалася масштабної “бавовни”

Moscow від нині never sleeps. Версія 17.05, шанси зрівнялися: анульовано односторонній абонемент спокійного життя на Патриках та околицях.

Роберт "Мадяр" Бровді 

Командувач Сил безпілотних систем України

Фото: МАДЯР

Що важливо розуміти, протягом останньої доби Україна здійснює наймасштабнішу атаку на Москву та область з початку повномасштабного вторгнення.

Дрони атакували: Московський НПЗ, нафтобазу «Солнечногорская», аеропорт «Шереметьєво» та декілька підприємств з виробництва мікроелектроніки.

Весь список уражених цілей наразі уточнюється.

Юстас — Алексу Григоровичу: важливо, як увійти в потрібну розмову, але ще важливіше мистецтво виходу з неї. Лукашеску, придивляйся до перспектив, — додав Мадяр, маючи на увазі білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Міноборони РФ вранці 17 травня заявило, що їхня ППО нібито перехопила та знищила 556 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями: Бєлгородської, Калузької, Курської, Орловської, Брянської, Воронезької, Тульської, Смоленської, Псковської, Липецької, Тверської, Ростовської областей, Краснодарського краю, Московської області, Криму, над акваторіями Чорного та Азовського морів.

Що важливо розуміти, кількість українських дронів, що атакували РФ, може бути кратно вищою.

