16-17 мая Украина совершает самую масштабную атаку на военные объекты Москвы и области за все время полномасштабной войны. Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди публично предупредил жителей столицы РФ, что это только начало — начало конца для их города.

Москва дождалась масштабной "бавовны"

Moscow от ныне never sleeps. Версия 17.05, шансы сравнялись: аннулирован односторонний абонемент спокойной жизни на Патриках и окрестностях. Роберт "Мадяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем Украины

Что важно понимать, на протяжении последних суток Украина совершает самую масштабную атаку на Москву и область с начала полномасштабного вторжения.

Дроны атаковали: Московский НПЗ, нефтебазу "Солнечногорская", аэропорт "Шереметьево" и несколько предприятий по производству микроэлектроники.

Весь список пораженных целей уточняется.

Юстас — Алекс Григорович: важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из него. Лукашеску, присматривайся к перспективам, — добавил Мадяр, имея в виду беларуского диктатора Александра Лукашенко.

Минобороны РФ утром 17 мая заявило, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями: Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Ростовской, Псковской, Липецкой Московской области, Крыма, над акваториями Черного и Азовского морей.

Что важно понимать, количество украинских дронов, которые совершают атаку, может быть кратно выше.