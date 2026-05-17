"Moscow от ныне never sleeps". Мадяр заявил о начале конца для столицы России

16-17 мая Украина совершает самую масштабную атаку на военные объекты Москвы и области за все время полномасштабной войны. Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди публично предупредил жителей столицы РФ, что это только начало — начало конца для их города.
Главные тезисы
- Известно, что под удары дронов попал Московский НПЗ.
- Власти РФ признали, что Украина совершает атаку, используя более 600 БпЛА.
Москва дождалась масштабной "бавовны"
Что важно понимать, на протяжении последних суток Украина совершает самую масштабную атаку на Москву и область с начала полномасштабного вторжения.
Дроны атаковали: Московский НПЗ, нефтебазу "Солнечногорская", аэропорт "Шереметьево" и несколько предприятий по производству микроэлектроники.
Весь список пораженных целей уточняется.
Минобороны РФ утром 17 мая заявило, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями: Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Ростовской, Псковской, Липецкой Московской области, Крыма, над акваториями Черного и Азовского морей.
Что важно понимать, количество украинских дронов, которые совершают атаку, может быть кратно выше.
