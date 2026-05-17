"Более 3170 ударных дронов". Зеленский раскрыл масштабы террора РФ за прошедшую неделю

17 мая глава государства Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю российские захватчики выпустили по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 КАБов. Также на мирные украинские города и села летели 74 ракеты разных типов, что важно понимать, большинство из них баллистические.
Главные тезисы
- В результате обстрелов погибли 52 человека, а 346 человек получили ранения.
- Зеленский призвал к усилению защиты Украины, особенно ПВО.
Зеленский подтвердил, что российский террор только усиливается
На фоне усиления вражеского террора глава государства в очередной раз напомнил союзникам, что украинцам нужно больше защиты, а Силам обороны — больше систем ПВО и ракет к ним.
Владимир Зеленский добавил, что программа PURL и дополнительные взносы на антибаллистические ракеты играют ключевую роль.
