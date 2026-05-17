"Более 3170 ударных дронов". Зеленский раскрыл масштабы террора РФ за прошедшую неделю
Зеленский подтвердил, что российский террор только усиливается
17 мая глава государства Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю российские захватчики выпустили по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 КАБов. Также на мирные украинские города и села летели 74 ракеты разных типов, что важно понимать, большинство из них баллистические.

Главные тезисы

  • В результате обстрелов погибли 52 человека, а 346 человек получили ранения.
  • Зеленский призвал к усилению защиты Украины, особенно ПВО.

За эту неделю россияне выпустили по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 КАБов и 74 ракеты разных типов, из них большинство баллистические. Много было попаданий по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. К сожалению, в результате обстрелов в течение недели погибли 52 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 346 человек пострадали, из них 22 ребенка.

На фоне усиления вражеского террора глава государства в очередной раз напомнил союзникам, что украинцам нужно больше защиты, а Силам обороны — больше систем ПВО и ракет к ним.

Владимир Зеленский добавил, что программа PURL и дополнительные взносы на антибаллистические ракеты играют ключевую роль.

И не менее важно работать в Европе над совместной защитой против баллистики. Мы должны быть самодостаточны в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни Украине, ни какой-либо другой стране континента. Благодарен всем партнерам, которые поддерживают нашу защиту конкретными действиями, — подчеркнул Зеленский.

