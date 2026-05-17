"Более 3170 ударных дронов". Зеленский раскрыл масштабы террора РФ за прошедшую неделю

17 мая глава государства Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю российские захватчики выпустили по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 КАБов. Также на мирные украинские города и села летели 74 ракеты разных типов, что важно понимать, большинство из них баллистические.

Зеленский подтвердил, что российский террор только усиливается

За эту неделю россияне выпустили по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 КАБов и 74 ракеты разных типов, из них большинство баллистические. Много было попаданий по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. К сожалению, в результате обстрелов в течение недели погибли 52 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 346 человек пострадали, из них 22 ребенка. Владимир Зеленский Президент Украины

На фоне усиления вражеского террора глава государства в очередной раз напомнил союзникам, что украинцам нужно больше защиты, а Силам обороны — больше систем ПВО и ракет к ним.

Владимир Зеленский добавил, что программа PURL и дополнительные взносы на антибаллистические ракеты играют ключевую роль.