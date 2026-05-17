Санду объяснила решение Путина относительно гражданства РФ для жителей Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду убеждена, что указ главы Кремля Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья был принят, чтобы мобилизовать жителей молдавского региона на войну против Украины.

16 мая официально стало известно, что российский диктатор утвердил указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.

Сразу после принятия этого решения украинский лидер Владимир Зеленский дал поручение связаться с Молдовой по этому поводу.

С публичным заявлением уже выступила президент страны Майя Санду:

Вероятно, им (РФ. — Ред.) нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украину.

По ее убеждению, речь идет об одной из тактик России, направленной на то, чтобы угрожать Молдове в связи с ее усилиями по реинтеграции Приднестровья.

С начала войны в Украине большинство жителей этого региона приняли молдавское гражданство, поскольку считали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Майя Санда Президент Молдовы

По ее словам, как бы Путину не хотелось, он не сможет заблокировать вступление Молдовы в ЕС.