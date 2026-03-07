Санду призывает мир сфокусироваться на Украине
Санду призывает мир сфокусироваться на Украине

Читати українською
Источник:  online.ua

Лидер Молдовы Майя Санду сразу после новой массированной атаки России призвала международное сообщество сосредоточиться на Украине. Ее заявление прозвучало на фоне стремительного обострения войны на Ближнем Востоке, к которому приковано внимание мира.

Главные тезисы

  • Союзники Киева все чаще отвлекаются на войну на Ближнем Востоке.
  • Молдова осуждает российский террор против Украины.

Лидер Молдовы в очередной раз обратила внимание международного сообщества на то, что российские удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями.

По словам Санду, ее страна безоговорочно осуждает этот непровоцированный террор.

Международное сообщество должно сохранять внимание на Украине. Сейчас не время сомневаться.

Как уже упоминалось ранее, в течение ночи 6-7 марта армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину.

Сначала российские дроны атаковали Сумы, где произошло попадание в жилое и нежилое здание.

Кроме того, под удар врага попал Чугуев в Харьковской области, где дрон попал в частный дом и ранил двух человек.

Впоследствии оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Харькове, разрушив подъезд, в результате чего есть погибшие и травмированные. Позже россияне ударили ракетами по Новоднестровску Черновицкой области и обстреляли Запорожье.

