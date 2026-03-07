Санду призывает мир сфокусироваться на Украине

Лидер Молдовы Майя Санду сразу после новой массированной атаки России призвала международное сообщество сосредоточиться на Украине. Ее заявление прозвучало на фоне стремительного обострения войны на Ближнем Востоке, к которому приковано внимание мира.
Главные тезисы
- Союзники Киева все чаще отвлекаются на войну на Ближнем Востоке.
- Молдова осуждает российский террор против Украины.
Санду просит мир не забывать об Украине
Лидер Молдовы в очередной раз обратила внимание международного сообщества на то, что российские удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями.
По словам Санду, ее страна безоговорочно осуждает этот непровоцированный террор.
Как уже упоминалось ранее, в течение ночи 6-7 марта армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину.
Сначала российские дроны атаковали Сумы, где произошло попадание в жилое и нежилое здание.
Кроме того, под удар врага попал Чугуев в Харьковской области, где дрон попал в частный дом и ранил двух человек.
