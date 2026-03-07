Санду призывает мир сфокусироваться на Украине

Лидер Молдовы Майя Санду сразу после новой массированной атаки России призвала международное сообщество сосредоточиться на Украине. Ее заявление прозвучало на фоне стремительного обострения войны на Ближнем Востоке, к которому приковано внимание мира.

Санду просит мир не забывать об Украине

Лидер Молдовы в очередной раз обратила внимание международного сообщества на то, что российские удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями.

По словам Санду, ее страна безоговорочно осуждает этот непровоцированный террор.

Международное сообщество должно сохранять внимание на Украине. Сейчас не время сомневаться. Майя Санду Президент Молдовы

The international community must stay focused on Ukraine. This is not the time to waver. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 7, 2026

Как уже упоминалось ранее, в течение ночи 6-7 марта армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину.

Сначала российские дроны атаковали Сумы, где произошло попадание в жилое и нежилое здание.

Кроме того, под удар врага попал Чугуев в Харьковской области, где дрон попал в частный дом и ранил двух человек.