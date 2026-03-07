Санду закликає світ сфокусуватись на Україні
Санду закликає світ сфокусуватись на Україні

Лідерка Молдови Мая Санду одразу після нової масованої атаки Росії закликала міжнародну спільноту зосередитися на Україні. Її заява пролунала на тлі стрмікого загострення війни на Близькому Сході, до якої наразі й прикута увага світу.

  • Союзники дедалі частіше відволікаються на війну на Близькому Сході.
  • Молдова засуджує російський терор проти України.

Лідерка Молдови вкотре звернула увагу міжнародної спільноти на те, що російські удари по українських містах і цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами.

За словами Маї Санду, її країна беззастережно засуджує цей неспровокований терор.

Міжнародна спільнота повинна зберігати увагу до України. Зараз не час вагатися.

Як уже згадувалося раніше, протягом ночі 6-7 березня армія РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Україну.

Спочатку російські дроним атакували Суми, де відбулося влучання у житлову та нежитлову будівлі.

Окрім того, під удар ворога потрапив Чугуїв у Харківській області, де дрон поцілив у приватний будинок і поранив двох людей.

Згодом окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Харкові, зруйнувавши під'їзд, внаслідок чого є загиблі та травмовані. Пізніше росіяни вдарили ракетами по Новодністровську Чернівецької області та обстріляли Запоріжжя.

