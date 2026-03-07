Санду закликає світ сфокусуватись на Україні

Лідерка Молдови Мая Санду одразу після нової масованої атаки Росії закликала міжнародну спільноту зосередитися на Україні. Її заява пролунала на тлі стрмікого загострення війни на Близькому Сході, до якої наразі й прикута увага світу.

Санду просить світ не забувати про Україну

Лідерка Молдови вкотре звернула увагу міжнародної спільноти на те, що російські удари по українських містах і цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами.

За словами Маї Санду, її країна беззастережно засуджує цей неспровокований терор.

Міжнародна спільнота повинна зберігати увагу до України. Зараз не час вагатися. Мая Санду Президентка Молдови

Last night's Russian strikes on Ukrainian cities and civilian infrastructure are war crimes. Moldova condemns them unreservedly.



The international community must stay focused on Ukraine. This is not the time to waver. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 7, 2026

Як уже згадувалося раніше, протягом ночі 6-7 березня армія РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Україну.

Спочатку російські дроним атакували Суми, де відбулося влучання у житлову та нежитлову будівлі.

Окрім того, під удар ворога потрапив Чугуїв у Харківській області, де дрон поцілив у приватний будинок і поранив двох людей.