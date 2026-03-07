Україна вдарила ATACMS та SCALP по російським військам у районі ДАП — відео

7 березня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що в районі Донецького аеропорту (ДАП) Сили оборони України уразили ракетами ATACMS та SCALP важливий об'єкт армії РФ.

Нові успіхи Сил оборони України — перші подробиці

Під удари ракет ATACMS та SCALP 7 березня потрапило місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "шахед".

Цю успішну операцію реалізовували підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ.

Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа, а також вторинна детонація.

Ба більше, з метою скорочення бойового потенціалу ворога Сили оборони України здійснили низку інших потужних атак.

Зокрема уражено пункт управління БпЛА окупантіву районі Діброви (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт у районі Кругляківки (ТОТ Харківської обл.). Крім того, Сили оборони били по артилерійських засобах противника на вогневих позиціях: у районах Тавільжанки (ТОТ Харківської обл.), Воскресенки та Новопавлівки (ТОТ Донецької обл.). Поширити

На цьому тлі Генштаб ЗСУ підтвердив ураження районів зосередження живої сили противника у районах Новогригорівки, Залізничного (ТОТ Запорізької обл.), Торського (ТОТ Донецької обл.) та Сопича на Сумщині.