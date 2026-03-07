Україна вдарила ATACMS та SCALP по російським військам у районі ДАП — відео

7 березня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що в районі Донецького аеропорту (ДАП) Сили оборони України уразили ракетами ATACMS та SCALP важливий об'єкт армії РФ.
Головні тези:
- До реалізації цих операцій були залучені різні підрозділи Сил оборони України.
- Ступінь завданих збитків та втрати ворога наразі уточнюються.
Нові успіхи Сил оборони України — перші подробиці
Під удари ракет ATACMS та SCALP 7 березня потрапило місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "шахед".
Цю успішну операцію реалізовували підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ.
Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа, а також вторинна детонація.
Ба більше, з метою скорочення бойового потенціалу ворога Сили оборони України здійснили низку інших потужних атак.
На цьому тлі Генштаб ЗСУ підтвердив ураження районів зосередження живої сили противника у районах Новогригорівки, Залізничного (ТОТ Запорізької обл.), Торського (ТОТ Донецької обл.) та Сопича на Сумщині.
