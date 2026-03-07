Атака Росії на Харків забрала життя уже 8 людей

Станом на 12:31 7 березня відомо про вже 8 загиблих мирних мешканців Харкова внаслідок удару Росії балістичною ракетою по місцевій багатоповерхівці.

Атака Росії на Харків 7 березня — останні подробиці

Під завалами потрощеної житлової пʼятиповерхівки в Харкові виявлено фрагменти тіла восьмого загиблого. Пошукові роботи не припиняються. Олег Синєгубов Глава Харківської ОВА

За його словами, згідно з останніми даними постраждали 15 людей.

Загалом шпиталізували чотирьох потерпілих, зокрема — 11-річного хлопчика.

Синєгубов офіційно підтвердив, що неповнолітній зазнав значних травм, він перебуває у вкрай важкому стані в реанімації.

Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж родини. У нього діагностовано забої, стан задовільний.

Варто також зазначити, що серед 8 загиблих — 2 дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.

Як зазначив Олег Синєгубов, загалом під завалами могли перебувати 14 людей.

Підрозділи ДСНС досі працюють на місці удару та ліквідовують наслідки ворожої атаки.