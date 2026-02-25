Росія знову масовано атакує дронами газову інфраструктуру Харківщини і Чернігівщини

З 24 лютого росіяни запустили близько 60 дронів по газовій інфраструктурі у Харківській та Чернігівській областях.

Росія 2 дні поспіль атакує газову інфраструктуру Харківщини і Чернігівщини

Упродовж двох днів безупинно тривають удари по об’єктах зберігання газу та виробничих потужностях на Харківщині та Чернігівщині. Сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів.

На об'єктах є руйнування.

Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію, — прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Як повідомлялося, із 24 лютого 2022 року через російську агресію загинули 312 працівників Групи Нафтогаз.