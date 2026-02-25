Росія знову масовано атакує дронами газову інфраструктуру Харківщини і Чернігівщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія знову масовано атакує дронами газову інфраструктуру Харківщини і Чернігівщини

пожежа
Джерело:  Нафтогаз України

З 24 лютого росіяни запустили близько 60 дронів по газовій інфраструктурі у Харківській та Чернігівській областях.

Головні тези:

  • Російські війська масовано атакують газову інфраструктуру Харківщини та Чернігівщини за допомогою дронів.
  • Понад 60 ударних дронів вже було запущено по об’єктах зберігання газу та виробничих потужностях, призводячи до серйозних руйнувань.

Росія 2 дні поспіль атакує газову інфраструктуру Харківщини і Чернігівщини

Упродовж двох днів безупинно тривають удари по об’єктах зберігання газу та виробничих потужностях на Харківщині та Чернігівщині. Сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів.

На об'єктах є руйнування.

Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію, — прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Як повідомлялося, із 24 лютого 2022 року через російську агресію загинули 312 працівників Групи Нафтогаз.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Винищувачі РФ порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic на Балтиці
винищувач
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала шахедами газову інфраструктуру та ТЕЦ — Нафтогаз
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія знову атакувала нафтогазову інфраструктуру Полтавщини
ДСНС України
Миргородщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?