Росія знову масовано атакує дронами газову інфраструктуру Харківщини і Чернігівщини

З 24 лютого росіяни запустили близько 60 дронів по газовій інфраструктурі у Харківській та Чернігівській областях.
Головні тези:
- Російські війська масовано атакують газову інфраструктуру Харківщини та Чернігівщини за допомогою дронів.
- Понад 60 ударних дронів вже було запущено по об’єктах зберігання газу та виробничих потужностях, призводячи до серйозних руйнувань.
Росія 2 дні поспіль атакує газову інфраструктуру Харківщини і Чернігівщини
Упродовж двох днів безупинно тривають удари по об’єктах зберігання газу та виробничих потужностях на Харківщині та Чернігівщині. Сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів.
На об'єктах є руйнування.
Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію, — прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Як повідомлялося, із 24 лютого 2022 року через російську агресію загинули 312 працівників Групи Нафтогаз.
