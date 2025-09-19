Винищувачі РФ порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic на Балтиці
Винищувачі РФ порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic на Балтиці

винищувач
Джерело:  tvp.info

Прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі 19 вересня порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic у Балтійському морі, пролетівши над нею.

Головні тези:

  • Винищувачі РФ порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic у Балтійському морі, що спричинило реакцію прикордонної служби Польщі.
  • Прикордонна служба Польщі інформувала про низький проліт російських винищувачів над платформою, що створило загрозу для безпеки у регіоні.

Два російські винищувачі порушили повітряний простір над Petrobaltic

Два російські винищувачі здійснили низький проліт над платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Було порушено зону безпеки платформи, — заявили прикордонники.

Petrobaltic проводить видобуток та пошук нафти, і природного газу в польській економічній зоні Балтійського моря.

Прикордонники додали, що Збройні сили Польщі та інші служби були поінформовані про цей випадок.

Раніше три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу перетнули повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо. Літаки РФ знаходилися в естонському повітряному просторі близько 12 хвилин перед тим, як італійські F-35 перехопили російські винищувачі.

Літаки РФ не надали льотні плани, а їхні транспондери були відключені. Крім того в момент порушення був відсутній двосторонній радіозв'язок з естонськими авіадиспетчерами.

