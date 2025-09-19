Винищувачі РФ порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic на Балтиці

Прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі 19 вересня порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic у Балтійському морі, пролетівши над нею.

Два російські винищувачі здійснили низький проліт над платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Було порушено зону безпеки платформи, — заявили прикордонники.

Petrobaltic проводить видобуток та пошук нафти, і природного газу в польській економічній зоні Балтійського моря.

Прикордонники додали, що Збройні сили Польщі та інші служби були поінформовані про цей випадок.

Раніше три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу перетнули повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо. Літаки РФ знаходилися в естонському повітряному просторі близько 12 хвилин перед тим, як італійські F-35 перехопили російські винищувачі.