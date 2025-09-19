Истребители РФ нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic на Балтике
Истребители РФ нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic на Балтике

самолет
Источник:  tvp.info

Пограничная служба Польши заявила, что два российских истребителя 19 сентября нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic в Балтийском море, пролетев над ней.

Главные тезисы

  • Российские истребители нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic, вызвав реакцию пограничной службы Польши.
  • Инцидент произошел в Балтийском море, где истребители совершили низкий пролет над платформой, создав угрозу безопасности в регионе.

Два российских истребителя нарушили воздушное пространство над Petrobaltic

Два российских истребителя совершили низкий пролет над платформой Petrobaltic в Балтийском море. Была нарушена зона безопасности платформы, — заявили пограничники.

Petrobaltic производит добычу и поиск нефти и природного газа в польской экономической зоне Балтийского моря.

Пограничники добавили, что вооруженные силы Польши и другие службы были проинформированы об этом случае.

Ранее три российских истребителя МиГ-31 без разрешения пересекли воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Самолеты РФ находились в эстонском воздушном пространстве около 12 минут до того, как итальянские F-35 перехватили российские истребители.

Самолеты РФ не предоставили летные планы, а их транспондеры были отключены. Кроме того, в момент нарушения отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами.

