Истребители РФ нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic на Балтике

Пограничная служба Польши заявила, что два российских истребителя 19 сентября нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic в Балтийском море, пролетев над ней.
- Российские истребители нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic, вызвав реакцию пограничной службы Польши.
- Инцидент произошел в Балтийском море, где истребители совершили низкий пролет над платформой, создав угрозу безопасности в регионе.
Два российских истребителя нарушили воздушное пространство над Petrobaltic
Petrobaltic производит добычу и поиск нефти и природного газа в польской экономической зоне Балтийского моря.
Пограничники добавили, что вооруженные силы Польши и другие службы были проинформированы об этом случае.
Ранее три российских истребителя МиГ-31 без разрешения пересекли воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Самолеты РФ находились в эстонском воздушном пространстве около 12 минут до того, как итальянские F-35 перехватили российские истребители.
