Росія атакувала шахедами газову інфраструктуру та ТЕЦ — Нафтогаз

Росіяни у ніч проти 27 грудня вчергове атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. Так, ворог бив шахедами по об’єктах видобутку і ТЕЦ Групи Нафтогаз.

Росія атакувала газовидобуток і ТЕЦ України

Очевидно, що ці атаки синхронізуються з похолоданням — ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести газову систему з ладу.

Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів, — зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».