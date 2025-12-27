Росія атакувала шахедами газову інфраструктуру та ТЕЦ — Нафтогаз

Росіяни у ніч проти 27 грудня вчергове атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. Так, ворог бив шахедами по об’єктах видобутку і ТЕЦ Групи Нафтогаз.
Головні тези:
- Росія вчинила атаку на газову та енергетичну інфраструктуру України шахедами.
- Мета ворога — вивести газову систему з ладу під час похолодання та пікового навантаження.
Росія атакувала газовидобуток і ТЕЦ України
Очевидно, що ці атаки синхронізуються з похолоданням — ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести газову систему з ладу.
Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів, — зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».
