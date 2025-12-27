Россия атаковала шахедами газовую инфраструктуру и ТЭЦ — Нафтогаз

Россияне в ночь на 27 декабря в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Да, враг бил шахедами по объектам добычи и ТЭЦ Группы Нафтогаз.
Главные тезисы
- Российские атаки шахедами направлены на газовую и энергетическую инфраструктуру Украины.
- Целью врага является выведение газовой системы из строя в условиях похолодания и пиковой нагрузки.
- Нафтогаз активно работает над ликвидацией последствий атак и восстановлением объектов в соответствии с протоколами безопасности.
Россия атаковала газодобычу и ТЭЦ Украины
Очевидно, что эти атаки синхронизируются с похолоданием — враг пытается воспользоваться морозами и пиковыми нагрузками, чтобы вывести из строя газовую систему.
Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов, — отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
