Россия атаковала шахедами газовую инфраструктуру и ТЭЦ — Нафтогаз

Россияне в ночь на 27 декабря в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Да, враг бил шахедами по объектам добычи и ТЭЦ Группы Нафтогаз.

Россия атаковала газодобычу и ТЭЦ Украины

Очевидно, что эти атаки синхронизируются с похолоданием — враг пытается воспользоваться морозами и пиковыми нагрузками, чтобы вывести из строя газовую систему.

Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов, — отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».