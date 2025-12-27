Атака России на Киев — под завалами нашли погибшего человека

Глава МВД Украины Игорь Клименко официально подтвердил, что в настоящее время в Киеве известно об одной жертве российской атаки на столицу. Также о еще одной погибшей сообщают в Белой Церкви. Количество пострадавших возросло до 28 человек.
Главные тезисы
- Продолжается процесс восстановления электроснабжения в общей сложности около 600 тысяч потребителей в Киеве и области.
- В столице также фиксируются перебои с водо- и теплоснабжением.
Число жертв и пострадавших в Киеве и области продолжает расти
По словам главы МВД, враг снова целился в объекты гражданской инфраструктуры.
Так, в столице Украины более 10-ти поврежденных жилых домов в разных районах города.
Игорь Клименко оперативно объезжает критические локации поражения.
Он также официально подтвердил, что получил информацию о вероятном пребывании человека под завалами в Днепровском районе Киева — поиск не прекращается.
