Атака России на Киев — под завалами нашли погибшего человека
Украина
Атака России на Киев — под завалами нашли погибшего человека

Игорь Клименко
Число жертв и пострадавших в Киеве и области продолжает расти
Глава МВД Украины Игорь Клименко официально подтвердил, что в настоящее время в Киеве известно об одной жертве российской атаки на столицу. Также о еще одной погибшей сообщают в Белой Церкви. Количество пострадавших возросло до 28 человек.

Главные тезисы

  • Продолжается процесс восстановления электроснабжения в общей сложности около 600 тысяч потребителей в Киеве и области.
  • В столице также фиксируются перебои с водо- и теплоснабжением.

Число жертв и пострадавших в Киеве и области продолжает расти

По словам главы МВД, враг снова целился в объекты гражданской инфраструктуры.

Так, в столице Украины более 10-ти поврежденных жилых домов в разных районах города.

Игорь Клименко оперативно объезжает критические локации поражения.

Постоянно на связи с руководителями подразделений и получаю доклады по каждой точке, где продолжаются работы. Спасатели оперативно ликвидируют пожары, разбирают завалы. Полиция и ГСЧС эвакуировали из гериатрического пансионата в Дарницком районе 68 человек.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Глава МВД Украины

Он также официально подтвердил, что получил информацию о вероятном пребывании человека под завалами в Днепровском районе Киева — поиск не прекращается.

На сегодняшний день известно об одном погибшем и более 20 раненых людях в столице. По области зафиксировано поражение около десятка гражданских объектов. Есть погибший человек в Белой Церкви, — рассказал Клименко.

