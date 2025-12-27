Россия ударила по Украине около 500 дронами и 40 ракетами

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что в течение ночи и утра 27 декабря российские захватчики совершают новую массированную атаку на мирные украинские города и села. Согласно последним данным, враг применил почти 500 дронов, значительное количество из которых "шахеды", также 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Воздушное нападение России продолжается до сих пор.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул, что Россия даже рождественское и новогоднее время превращает в время террора и убийств.
- Президент добавил, что это указывает только на одно — Путин не собирается завершать войну.
Зеленский отреагировал на новую массированную атаку РФ
Глава государства обращает внимание на то, что главной мишенью для врага снова была столица Украины, а именно ее энергетика и гражданская инфраструктура.
Украинский лидер также официально подтвердил, что на некоторых энергетических объектах уже стартовали работы по восстанвлению.
На других — персонал в укрытиях — он начнет ремонт сразу после отбоев воздушных тревог.
На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз призвал международное сообщество усилить давление на Россию, ведь Путин понимает только язык силы.
