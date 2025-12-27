Россия ударила по Украине около 500 дронами и 40 ракетами

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что в течение ночи и утра 27 декабря российские захватчики совершают новую массированную атаку на мирные украинские города и села. Согласно последним данным, враг применил почти 500 дронов, значительное количество из которых "шахеды", также 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Воздушное нападение России продолжается до сих пор.

Зеленский отреагировал на новую массированную атаку РФ

Глава государства обращает внимание на то, что главной мишенью для врага снова была столица Украины, а именно ее энергетика и гражданская инфраструктура.

К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека. В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер также официально подтвердил, что на некоторых энергетических объектах уже стартовали работы по восстанвлению.

На других — персонал в укрытиях — он начнет ремонт сразу после отбоев воздушных тревог.

А где же российский ответ на предложения окончить войну, предоставленные Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят “кинжалы” и “шахеды”. Это настоящее отношение Путина и его окружения. Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы нанести больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире. Поделиться

На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз призвал международное сообщество усилить давление на Россию, ведь Путин понимает только язык силы.