Армия РФ убила одного человека и еще 22 ранила в Киеве и области

27 декабря российские захватчики убили женщину в Киевской области во время новой атаки на регион. Число пострадавших в столице Украины возросло до 22 человек.
Главные тезисы
- В столице объявили экстренные отключения света, графики не работают.
- Вражеская атака продолжается, количество жертв и пострадавших может возрасти.
Атака России на Киев и область — какие последствия
Ночью 27 декабря российские захватчики нанесли комбинированный удар по столице Украины.
В результате сразу в нескольких районах Киева начались пожары.
ГСЧС Украины сообщает, что в Голосеевском районе падение БпЛА повлекло за собой пожар трех авто на территории СТО — огонь удалось оперативно обуздать.
Кроме того, указано, что в Дарницком районе огонь охватил частный двухэтажный жилой дом — пожар пытаются потушить работники ГСЧС.
Около 09:53 мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что количество пострадавших в столице возросло до 22 потерпевших.
Стоит отметить, что атака на столицу продолжается — не игнорируйте воздушную тревогу.
