Армия РФ убила одного человека и еще 22 ранила в Киеве и области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ убила одного человека и еще 22 ранила в Киеве и области

Виталий Кличко
Атака России на Киев и область – какие последствия
Read in English
Читати українською

27 декабря российские захватчики убили женщину в Киевской области во время новой атаки на регион. Число пострадавших в столице Украины возросло до 22 человек.

Главные тезисы

  • В столице объявили экстренные отключения света, графики не работают.
  • Вражеская атака продолжается, количество жертв и пострадавших может возрасти.

Атака России на Киев и область — какие последствия

Ночью 27 декабря российские захватчики нанесли комбинированный удар по столице Украины.

В результате сразу в нескольких районах Киева начались пожары.

ГСЧС Украины сообщает, что в Голосеевском районе падение БпЛА повлекло за собой пожар трех авто на территории СТО — огонь удалось оперативно обуздать.

В Оболонском районе поступила информация о пожаре трехэтажного частного жилого дома из-за атаки БПЛА. На месте установлено возгорание крыши и второго этажа дома. Тушение продолжается.

Кроме того, указано, что в Дарницком районе огонь охватил частный двухэтажный жилой дом — пожар пытаются потушить работники ГСЧС.

Также был выезд на вызов по пожару авто в Дарницком районе в результате падения обломков БпЛА на проезжую часть дороги. Пожар не обнаружен, зафиксирован повреждение припаркованных авто и найден потерпевший.

Около 09:53 мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что количество пострадавших в столице возросло до 22 потерпевших.

В результате атаки врага в городе наблюдаются перебои с тепло- и энергоснабжением. Так, без централизованного теплоснабжения сейчас более 2600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Стоит отметить, что атака на столицу продолжается — не игнорируйте воздушную тревогу.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На фронте героически погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин
Денис "WhiteRex" Капустин отдал свою жизнь за Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп оценил шансы на быстрое достижение мира между Украиной и РФ
Трамп верит, что скоро завершит российско-украинскую войну
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантии безопасности для Украины. Зеленский раскрыл новое предложение Трампа
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?