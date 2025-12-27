Армия РФ убила одного человека и еще 22 ранила в Киеве и области

27 декабря российские захватчики убили женщину в Киевской области во время новой атаки на регион. Число пострадавших в столице Украины возросло до 22 человек.

Атака России на Киев и область — какие последствия

Ночью 27 декабря российские захватчики нанесли комбинированный удар по столице Украины.

В результате сразу в нескольких районах Киева начались пожары.

ГСЧС Украины сообщает, что в Голосеевском районе падение БпЛА повлекло за собой пожар трех авто на территории СТО — огонь удалось оперативно обуздать.

В Оболонском районе поступила информация о пожаре трехэтажного частного жилого дома из-за атаки БПЛА. На месте установлено возгорание крыши и второго этажа дома. Тушение продолжается. Поделиться

Кроме того, указано, что в Дарницком районе огонь охватил частный двухэтажный жилой дом — пожар пытаются потушить работники ГСЧС.

Также был выезд на вызов по пожару авто в Дарницком районе в результате падения обломков БпЛА на проезжую часть дороги. Пожар не обнаружен, зафиксирован повреждение припаркованных авто и найден потерпевший. Поделиться

Около 09:53 мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что количество пострадавших в столице возросло до 22 потерпевших.

В результате атаки врага в городе наблюдаются перебои с тепло- и энергоснабжением. Так, без централизованного теплоснабжения сейчас более 2600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения. Виталий Кличко Мэр Киева

Стоит отметить, что атака на столицу продолжается — не игнорируйте воздушную тревогу.