Армія РФ убила одну людину та ще 22 поранила у Києві й області
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ убила одну людину та ще 22 поранила у Києві й області

Віталій Кличко
Атака Росії на Київ та область - які наслідки
Read in English

27 грудня російські загарбники вбили жінку в Київські області під час нової атаки на регіон. Кількість постраждалих у столиці України заросла до 22 осіб.

Головні тези:

  • У столиці оголосили екстрені відключення світла, графіки не працюють.
  • Ворожа атака триває, кількість жертв та потерпілих може зрости.

Атака Росії на Київ та область — які наслідки

Уночі 27 грудня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці України.

Внаслідок цього одразу у кількох районах Києва почалися пожежі.

ДСНС України повідомляє, що у Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО — вогонь вдалося оперативно приборкати.

В Оболонському районі надійшла інформація про пожежу триповерхового приватного житлового будинку через атаку БпЛА. На місці встановлено загоряння даху та другого поверху будинку. Гасіння триває.

Окрім того, вказано, що в Дарницькому районі вогонь охопив приватний двоповерховий житловий будинок — пожежу намагаються загасити працівники ДСНС.

Також був виїзд на виклик щодо пожежі авто у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїжджу частину дороги. Пожежі не виявлено, зафіксовано пошкодження припаркованих авто та знайдено потерпілого.

Близько 09:53 мер Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що кількість потерпілих у столиці зросла до 22 потерпілих.

Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Варто зазначити, що атака на столицю триває — не ігноруйте повітряну тривогу.

