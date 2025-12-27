Армія РФ убила одну людину та ще 22 поранила у Києві й області

27 грудня російські загарбники вбили жінку в Київські області під час нової атаки на регіон. Кількість постраждалих у столиці України заросла до 22 осіб.

Атака Росії на Київ та область — які наслідки

Уночі 27 грудня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці України.

Внаслідок цього одразу у кількох районах Києва почалися пожежі.

ДСНС України повідомляє, що у Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО — вогонь вдалося оперативно приборкати.

В Оболонському районі надійшла інформація про пожежу триповерхового приватного житлового будинку через атаку БпЛА. На місці встановлено загоряння даху та другого поверху будинку. Гасіння триває. Поширити

Окрім того, вказано, що в Дарницькому районі вогонь охопив приватний двоповерховий житловий будинок — пожежу намагаються загасити працівники ДСНС.

Також був виїзд на виклик щодо пожежі авто у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїжджу частину дороги. Пожежі не виявлено, зафіксовано пошкодження припаркованих авто та знайдено потерпілого. Поширити

Близько 09:53 мер Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що кількість потерпілих у столиці зросла до 22 потерпілих.

Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання. Віталій Кличко Мер Києва

Варто зазначити, що атака на столицю триває — не ігноруйте повітряну тривогу.