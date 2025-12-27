Армія РФ убила одну людину та ще 22 поранила у Києві й області

27 грудня російські загарбники вбили жінку в Київські області під час нової атаки на регіон. Кількість постраждалих у столиці України заросла до 22 осіб.
Головні тези:
- У столиці оголосили екстрені відключення світла, графіки не працюють.
- Ворожа атака триває, кількість жертв та потерпілих може зрости.
Атака Росії на Київ та область — які наслідки
Уночі 27 грудня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці України.
Внаслідок цього одразу у кількох районах Києва почалися пожежі.
ДСНС України повідомляє, що у Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО — вогонь вдалося оперативно приборкати.
Окрім того, вказано, що в Дарницькому районі вогонь охопив приватний двоповерховий житловий будинок — пожежу намагаються загасити працівники ДСНС.
Близько 09:53 мер Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що кількість потерпілих у столиці зросла до 22 потерпілих.
Варто зазначити, що атака на столицю триває — не ігноруйте повітряну тривогу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-