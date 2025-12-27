Росія вдарила по Україні близько 500 дронами й 40 ракетами

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що протягом ночі та ранку 27 грудня російські загарбники здійснюють нову масовану атаку на мирні українські міста та села. Згідно з останніми даними, ворог застосував майже 500 дронів, значна кількість з яких “шахеди”, також 40 ракет, зокрема “Кинджали”. Повітряний напад Росії триває досі.
Головні тези:
- Зеленський наголосив, що Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час терору та вбивств.
- Президент додав, що це вказує лише на одне — Путін не збирається завершувати війну.
Зеленський відреагував на нову масовану атаку РФ
Глава держави звертає увагу на те, що головною мішенню для ворога знову була столиця України, а саме її енергетика та цивільна інфраструктура.
Український лідер також офіційно підтвердив, що на деяких енергетичних обʼєктах уже стартували відновлювані роботи.
На інших — персонал в укриттях — він розпочне ремонт одразу після відбоїв повітряних тривог.
На цьому тлі Володимир Зеленський вкотре закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, адже Путін розуміє лише мову сили.
