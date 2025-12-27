Росія вдарила по Україні близько 500 дронами й 40 ракетами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдарила по Україні близько 500 дронами й 40 ракетами

Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на нову масовану атаку РФ
Read in English

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що протягом ночі та ранку 27 грудня російські загарбники здійснюють нову масовану атаку на мирні українські міста та села. Згідно з останніми даними, ворог застосував майже 500 дронів, значна кількість з яких “шахеди”, також 40 ракет, зокрема “Кинджали”. Повітряний напад Росії триває досі.

Головні тези:

  • Зеленський наголосив, що Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час терору та вбивств.
  • Президент додав, що це вказує лише на одне — Путін не збирається завершувати війну.

Зеленський відреагував на нову масовану атаку РФ

Глава держави звертає увагу на те, що головною мішенню для ворога знову була столиця України, а саме її енергетика та цивільна інфраструктура.

На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер також офіційно підтвердив, що на деяких енергетичних обʼєктах уже стартували відновлювані роботи.

На інших — персонал в укриттях — він розпочне ремонт одразу після відбоїв повітряних тривог.

А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять «кинджали» та «шахеди». Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі.

На цьому тлі Володимир Зеленський вкотре закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, адже Путін розуміє лише мову сили.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Зеленський розкрив нову пропозицію Трампа
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ убила одну людину та ще 22 поранила у Києві й області
Віталій Кличко
Атака Росії на Київ та область - які наслідки
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського та Трампа — в ЄС почалася паніка
ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?