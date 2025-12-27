Росія вдарила по Україні близько 500 дронами й 40 ракетами

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що протягом ночі та ранку 27 грудня російські загарбники здійснюють нову масовану атаку на мирні українські міста та села. Згідно з останніми даними, ворог застосував майже 500 дронів, значна кількість з яких “шахеди”, також 40 ракет, зокрема “Кинджали”. Повітряний напад Росії триває досі.

Зеленський відреагував на нову масовану атаку РФ

Глава держави звертає увагу на те, що головною мішенню для ворога знову була столиця України, а саме її енергетика та цивільна інфраструктура.

На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер також офіційно підтвердив, що на деяких енергетичних обʼєктах уже стартували відновлювані роботи.

На інших — персонал в укриттях — він розпочне ремонт одразу після відбоїв повітряних тривог.

А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять «кинджали» та «шахеди». Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі. Поширити

На цьому тлі Володимир Зеленський вкотре закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, адже Путін розуміє лише мову сили.