Атака Росії на Київ — під завалами знайшли загиблу людину
Атака Росії на Київ — під завалами знайшли загиблу людину

Ігор Клименко
Кількість жертв та потерпілих у Києві та області продовжує зростати

Очільник МВС України Ігор Клименко офіційно підтвердив, що наразі у Києві відомо про одну жертву російської атаки на столицю. Також про ще одну загиблу повідомляють у Білій Церкві. Кількість потерпілих зросла до 28 осіб.

Головні тези:

  • Триває процес відновлення електропостачання для загалом близько 600 тисяч споживачів у Києві та області.
  • У столиці також фіксуються перебої із водо- та теплопостачанням.

Кількість жертв та потерпілих у Києві та області продовжує зростати

За словами глави МВС, ворог знову цілився в об’єкти цивільної інфраструктури.

Так, у столиці України понад 10 пошкоджених житлових будинків у різних районах міста.

Наразі Ігор Клименко оперативно обʼїзджає критичні локації ураження.

Постійно на зв’язку з керівниками підрозділів і отримую доповіді з кожної точки, де тривають роботи. Рятувальники оперативно ліквідовують пожежі, розбирають завали. Поліція та ДСНС евакуювали з геріатричного пансіонату в Дарницькому районі 68 людей.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Глава МВС України

Він також офіційно підтвердив, що отримав інформацію про ймовірне перебування людини під завалами в Дніпровському районі Києва — пошук не припиняється.

Станом на зараз відомо про одного загиблого та більше 20 поранених людей у столиці. По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів. Є загибла людина у Білій Церкві, — розповів Клименко.

