Атака Росії на Київ — під завалами знайшли загиблу людину

Очільник МВС України Ігор Клименко офіційно підтвердив, що наразі у Києві відомо про одну жертву російської атаки на столицю. Також про ще одну загиблу повідомляють у Білій Церкві. Кількість потерпілих зросла до 28 осіб.
Головні тези:
- Триває процес відновлення електропостачання для загалом близько 600 тисяч споживачів у Києві та області.
- У столиці також фіксуються перебої із водо- та теплопостачанням.
Кількість жертв та потерпілих у Києві та області продовжує зростати
За словами глави МВС, ворог знову цілився в об’єкти цивільної інфраструктури.
Так, у столиці України понад 10 пошкоджених житлових будинків у різних районах міста.
Наразі Ігор Клименко оперативно обʼїзджає критичні локації ураження.
Він також офіційно підтвердив, що отримав інформацію про ймовірне перебування людини під завалами в Дніпровському районі Києва — пошук не припиняється.
