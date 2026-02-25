Россия снова массированно атакует дронами газовую инфраструктуру Харьковщины и Черниговщины
Россия снова массированно атакует дронами газовую инфраструктуру Харьковщины и Черниговщины

С 24 февраля россияне запустили около 60 дронов по газовой инфраструктуре в Харьковской и Черниговской областях.

  • Российские войска запустили около 60 дронов по газовой инфраструктуре в Харьковской и Черниговской областях.
  • Удары дронов привели к серьезным разрушениям объектов хранения газа и производственным мощностям.

Россия 2 дня подряд атакует газовую инфраструктуру Харьковщины и Черниговщины

В течение двух дней непрерывно продолжаются удары по объектам хранения газа и производственным мощностям в Харьковской и Черниговской областях. Суммарно враг применил около 60 ударных дронов.

На объектах есть разрушение.

Как только ситуация безопасность позволит, специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и начнут их ликвидацию, — прокомментировал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Как сообщалось, с 24 февраля 2022 года из-за российской агрессии погибли 312 работников Группы Нафтогаз.

