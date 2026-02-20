Россия снова атаковала нефтегазовую инфраструктуру Полтавщины
Россия снова атаковала нефтегазовую инфраструктуру Полтавщины

ДСНС Украины
Миргородщина
По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, с начала 2026 года РФ более 20 раз атаковала объекты группы. Так, 20 февраля Россия снова ударила по Миргородщине.

Главные тезисы

  • С начала 2026 года Россия провела более 20 атак на объекты группы 'Нефтегаз' на Полтавщине.
  • Нефтегазовая инфраструктура Миргородщины стала мишенью для российских дронов, вызвав пожары и разрушения.

Россия ударила по нефтегазовой инфраструктуре Миргородщины

Российская Федерация атаковала дронами объект нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" на Полтавщине.

На атакованном объекте вспыхнул сильный пожар, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В результате атаки зафиксировано разрушение, на объекте продолжается пожар. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС Украины.

По его словам, сегодняшняя атака — это "очередной целенаправленный удар по нашей нефтегазовой инфраструктуре".

Он напомнил, что с начала 2026 года Россия более 20 раз атаковала объекты группы "Нафтогаз".

В настоящее время бригады ГСЧС и "Нефтегаза" работают над ликвидацией последствий российской атаки под угрозой повторных обстрелов.

