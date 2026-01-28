Атака дронов РФ по Киевщине — есть погибшие и раненые

В Киевской области в результате атаки российских беспилотников в ночь на 28 января погибли мужчина и женщина, еще четыре человека пострадали, среди них двое детей.
Главные тезисы
- Атака дронов РФ в Киевской области привела к гибели двух человек и ранению четырех, среди которых двое детей.
- Медицинский персонал оперативно оказал помощь пострадавшим, включая острую реакцию на стресс у двух детей и отравление у мужчины.
- Руководитель Киевской области выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил оказанную помощь людям после атаки дронов.
Россия убила двух человек в Киевской области
Об этом сообщил руководитель Киевской ОВ Николай Калашник.
Сегодня враг снова ударил по мирным людям. В Белогородской общине в результате атаки погибли два наших земляка — мужчина и женщина, — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Еще четыре человека обратились за медицинской помощью: молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.
Пожар в жилом доме локализован, добавил Калашник.
