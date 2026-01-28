Атака дронов РФ по Киевщине — есть погибшие и раненые

В Киевской области в результате атаки российских беспилотников в ночь на 28 января погибли мужчина и женщина, еще четыре человека пострадали, среди них двое детей.

Россия убила двух человек в Киевской области

Об этом сообщил руководитель Киевской ОВ Николай Калашник.

Сегодня враг снова ударил по мирным людям. В Белогородской общине в результате атаки погибли два наших земляка — мужчина и женщина, — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Еще четыре человека обратились за медицинской помощью: молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.

Всем пострадавшим оперативно предоставили необходимую помощь на месте. С людьми работают психологи, медики продолжают дежурство. Поделиться

Киевщина после атаки дронов РФ

Пожар в жилом доме локализован, добавил Калашник.