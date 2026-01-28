Атака дронов РФ по Киевщине — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Атака дронов РФ по Киевщине — есть погибшие и раненые

Киевская ОВА
Киевщина
Read in English
Читати українською

В Киевской области в результате атаки российских беспилотников в ночь на 28 января погибли мужчина и женщина, еще четыре человека пострадали, среди них двое детей.

Главные тезисы

  • Атака дронов РФ в Киевской области привела к гибели двух человек и ранению четырех, среди которых двое детей.
  • Медицинский персонал оперативно оказал помощь пострадавшим, включая острую реакцию на стресс у двух детей и отравление у мужчины.
  • Руководитель Киевской области выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил оказанную помощь людям после атаки дронов.

Россия убила двух человек в Киевской области

Об этом сообщил руководитель Киевской ОВ Николай Калашник.

Сегодня враг снова ударил по мирным людям. В Белогородской общине в результате атаки погибли два наших земляка — мужчина и женщина, — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Еще четыре человека обратились за медицинской помощью: молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.

Всем пострадавшим оперативно предоставили необходимую помощь на месте. С людьми работают психологи, медики продолжают дежурство.

Киевщина после атаки дронов РФ

Пожар в жилом доме локализован, добавил Калашник.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Это беспрецедентный случай". Россия ударила по Киеву ракетами Х-22
Россия совершала новую атаку ракетами Х-22
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака дронов РФ по Харькову — количество пострадавших возросло
Игорь Терехов
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атакует Украину ракетами 2026 года производства — фото
ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?