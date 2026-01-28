Атака дронів РФ по Київщині — є загиблі та поранені

У Київській області внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 28 січня загинули чоловік і жінка, ще четверо людей постраждали, серед них двоє дітей.
Головні тези:
- Атака дронів РФ призвела до загибелі двох людей та поранення чотирьох осіб на Київщині.
- Медичний персонал надав оперативну допомогу постраждалим, серед яких були двоє дітей та чоловік, що дістав отруєння продуктами горіння.
Росія вбила двох людей на Київщині
Про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.
Сьогодні ворог знову вдарив по мирних людях. У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє наших земляків — чоловік і жінка, — написав він, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.
Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу: молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік дістав отруєння продуктами горіння.
Пожежу в житловому будинку локалізовано, додав Калашник.
