Атака дронів РФ по Київщині — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака дронів РФ по Київщині — є загиблі та поранені

Київська ОВА
Київщина
Read in English

У Київській області внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 28 січня загинули чоловік і жінка, ще четверо людей постраждали, серед них двоє дітей.

Головні тези:

  • Атака дронів РФ призвела до загибелі двох людей та поранення чотирьох осіб на Київщині.
  • Медичний персонал надав оперативну допомогу постраждалим, серед яких були двоє дітей та чоловік, що дістав отруєння продуктами горіння.

Росія вбила двох людей на Київщині

Про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.

Сьогодні ворог знову вдарив по мирних людях. У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє наших земляків — чоловік і жінка, — написав він, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу: молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік дістав отруєння продуктами горіння.

Усім постраждалим оперативно надали необхідну допомогу на місці. З людьми працюють психологи, медики продовжують чергування.

Київщина після атаки дронів РФ

Пожежу в житловому будинку локалізовано, додав Калашник.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Це безпрецедентний випадок". Росія ударила по Києву ракетами Х-22
Росія здійснювала нову атаку ракетами Х-22
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла
Ігор Терехов
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакує Україну ракетами 2026 року виробництва — фото
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?