Атака дронів РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла

У Харкові кількість постраждалих унаслідок масованої нічної атаки безпілотників зросла до 31.
Головні тези:
- Унаслідок масованої атаки дронів РФ по Харкову кількість постраждалих зросла до 31 особи.
- Ворог застосував 25 безпілотників типу «Шахед» під час нічної атаки, яка тривала близько двох годин.
- Харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив факт зростання кількості постраждалих від атаки дронів.
У Харкові 31 людина постраждала від атаки дронів РФ
Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов.
Раніше повідомлялось про зростання кількості постраждалих унаслідок нічної атаки безпілотників до 27.
Ворог атакував місто безпілотниками близько двох з половиною годин, застосував 25 БпЛА типу «Шахед».
