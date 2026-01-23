Дрон РФ атакував цивільне авто на Харківщині — загинули троє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрон РФ атакував цивільне авто на Харківщині — загинули троє людей

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
дрон
Read in English

Унаслідок російського удару вдень 23 січня по Дергачівській громаді на Харківщині загинули троє людей, троє - отримали поранення.

Головні тези:

  • Унаслідок атаки дроном РФ на Харківщині загинули дві жінки, а троє осіб отримали поранення.
  • Обстріл цивільного автомобілю відбувся внаслідок дій окупантів з використанням безпілотника.
  • Постраждалих госпіталізовано, одна з жінок пізніше померла від отриманих поранень.

Окупанти дроном атакували авто на Харківщині: є жертви

Спочатку було відомо про двох загиблих жінок і трьох поранених.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Військові РФ здійснили обстріл з БПЛА по цивільному автомобілю поблизу с. Прудянка Харківського району. В результаті ворожого удару двоє людей загинули, ще троє - отримали травми різного ступеня важкості.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

Постраждалих госпіталізували, додав Синєгубов.

Пізніше він уточнив, що постраждалих четверо, а одна жінка померла від отриманих поранень.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський дрон атакував АЗС на Харківщині — є постраждалі
Поліція Харківської області
Харківщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила Ізюм на Харківщині — двоє людей загинули
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
КАБ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала нових ударів по енергетиці України — є знеструмлення на Харківщині та Житомирщині
Міністерство енергетики України
Житомирщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?