Дрон РФ атакував цивільне авто на Харківщині — загинули троє людей

Унаслідок російського удару вдень 23 січня по Дергачівській громаді на Харківщині загинули троє людей, троє - отримали поранення.
Головні тези:
- Унаслідок атаки дроном РФ на Харківщині загинули дві жінки, а троє осіб отримали поранення.
- Обстріл цивільного автомобілю відбувся внаслідок дій окупантів з використанням безпілотника.
- Постраждалих госпіталізовано, одна з жінок пізніше померла від отриманих поранень.
Окупанти дроном атакували авто на Харківщині: є жертви
Спочатку було відомо про двох загиблих жінок і трьох поранених.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Постраждалих госпіталізували, додав Синєгубов.
