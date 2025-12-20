Авіація РФ бомбила Ізюм на Харківщині — двоє людей загинули
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Ізюм на Харківщині — двоє людей загинули

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
КАБ

Росія вдень 20 грудня завдала ударів КАБами по Ізюму на Харківщині. Є жертви російської атаки.

Головні тези:

  • Удари КАБами РФ призвели до загибелі та поранення мешканців Ізюму на Харківщині.
  • Медична допомога надається постраждалим від авіаційної атаки.
  • Приватний будинок та житловий будинок пошкоджені в результаті бомбардування.

Росія бомбила Ізюм: є жертви

За попередньою інформацією, одна людина отримала поранення. Медики надають всю необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також, на жаль, одна людина загинула.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

Внаслідок влучань — пошкоджено приватний будинок та житлова багатоповерхівка.

На місці удару працюють підрозділи ДСНС та медики.

Пізніше стало відомо, що на Ізюм росіяни скинули 4 КАБи, а кількість загиблих від удару збільшилася до двох людей.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар РФ по Ізюму — кількість загиблих зросла
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ізюм
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський дрон скинув вибухівку на цивільних під Ізюмом — троє людей загинули
Харківська обласна прокуратура
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський дрон атакував вантажівку в Ізюмі на Харківщині — двоє людей загинули
Поліція Харківської області
вантажівка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?