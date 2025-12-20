Авіація РФ бомбила Ізюм на Харківщині — двоє людей загинули

Росія вдень 20 грудня завдала ударів КАБами по Ізюму на Харківщині. Є жертви російської атаки.
Головні тези:
- Удари КАБами РФ призвели до загибелі та поранення мешканців Ізюму на Харківщині.
- Медична допомога надається постраждалим від авіаційної атаки.
- Приватний будинок та житловий будинок пошкоджені в результаті бомбардування.
Росія бомбила Ізюм: є жертви
За попередньою інформацією, одна людина отримала поранення. Медики надають всю необхідну допомогу.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок влучань — пошкоджено приватний будинок та житлова багатоповерхівка.
На місці удару працюють підрозділи ДСНС та медики.
Пізніше стало відомо, що на Ізюм росіяни скинули 4 КАБи, а кількість загиблих від удару збільшилася до двох людей.
